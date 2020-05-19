В ЛНР число жертв коронавируса выросло до четырех

"Уже (зафиксирован в ЛНР - ред.) четвертый подтвержденный случай смерти от коронавирусной инфекции", - сообщила Пащенко.

Министр уточнила, что по состоянию на вторник в республике около 15 пациентов с пневмониями, вызванными осложнениями COVID-19, у которых заболевания протекают в тяжелой форме.