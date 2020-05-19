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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:42
https://ria.ru/20200519/1571668760.html
В ЛНР число жертв коронавируса выросло до четырех
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР число жертв коронавируса выросло до четырех

12:42 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Минздрав самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировал в общей сложности четыре случая смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией в ЛНР, двое из скончавшихся – врачи, заявила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Минздрав ЛНР заявил 18 мая, что в республике выявлены 328 заболевших с COVID-19, два пациента, один из которых врач, скончались. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения.
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"Уже (зафиксирован в ЛНР - ред.) четвертый подтвержденный случай смерти от коронавирусной инфекции", - сообщила Пащенко.
Министр уточнила, что по состоянию на вторник в республике около 15 пациентов с пневмониями, вызванными осложнениями COVID-19, у которых заболевания протекают в тяжелой форме.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВОЗВ мире
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