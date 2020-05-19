В ЛНР число жертв коронавируса выросло до четырех

ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Минздрав самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировал в общей сложности четыре случая смерти в результате заражения коронавирусной инфекцией в ЛНР, двое из скончавшихся – врачи, заявила во вторник журналистам министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Минздрав ЛНР заявил 18 мая, что в республике выявлены 328 заболевших с COVID-19, два пациента, один из которых врач, скончались. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения.
"Уже (зафиксирован в ЛНР - ред.) четвертый подтвержденный случай смерти от коронавирусной инфекции", - сообщила Пащенко.
Министр уточнила, что по состоянию на вторник в республике около 15 пациентов с пневмониями, вызванными осложнениями COVID-19, у которых заболевания протекают в тяжелой форме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.