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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T12:27
https://ria.ru/20200519/1571666533.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1012
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1012

12:27 19.05.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 19 мая – РИА Новости. Три случая заражения коронавирусом выявлено в Латвии за минувшие сутки, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
"За сутки сделано 1845 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания", - говорится в сообщении. Скончались еще два человека, общее число жертв коронавируса достигло 21.
За время пандемии в Латвии проведено 90968 анализов, коронавирус подтвержден у 1012 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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