В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1012

РИГА, 19 мая – РИА Новости. Три случая заражения коронавирусом выявлено в Латвии за минувшие сутки, сообщается на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).
"За сутки сделано 1845 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания", - говорится в сообщении. Скончались еще два человека, общее число жертв коронавируса достигло 21.
За время пандемии в Латвии проведено 90968 анализов, коронавирус подтвержден у 1012 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.