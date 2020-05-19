Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России

"В понедельник у меня по этому вопросу состоялась беседа с заместителем Генерального директора по коммуникации и информации. С нашей стороны было высказано в принципиальном плане все, что мы думаем по этому поводу. Случай, конечно, безобразный. Ведь, в конце концов, речь идет о жизни людей! Как этим можно спекулировать в политических целях? Посмотрим, как они отреагируют", - сказал Кузнецов.