Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов в интервью РИА Новости рассказал, что обсудил с руководством организации публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике.
"В понедельник у меня по этому вопросу состоялась беседа с заместителем Генерального директора по коммуникации и информации. С нашей стороны было высказано в принципиальном плане все, что мы думаем по этому поводу. Случай, конечно, безобразный. Ведь, в конце концов, речь идет о жизни людей! Как этим можно спекулировать в политических целях? Посмотрим, как они отреагируют", - сказал Кузнецов.
Он напомнил, что "некоторое время тому назад, еще до того, как появились эти публикации, под эгидой ЮНЕСКО состоялась конференция, посвященная Всемирному дню свободы печати".
"В своем выступлении на этом мероприятии генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле с похвалой отозвалась как раз об этих изданиях – Financial Times и New York Times. Дескать, они себя правильно ведут в условиях пандемии, избегают всяких фейковых новостей. И вот прошло совсем немного времени, и вдруг мы видим, что именно эти два издания синхронно, почти в одно и то же время выступили с очень похожими публикациями, в которых четко прослеживается политический заказ и явная тенденциозность. Поэтому мы, естественно, привлекли к этому внимание Секретариата ЮНЕСКО", - добавил дипломат.
Постоянный представитель подчеркнул, что "принципиально важно, чтобы секретариаты международных организаций, в том числе Секретариат ЮНЕСКО, действовали в соответствии со своими мандатами. То есть занимали нейтральные позиции и действовали в интересах не какой-то одной группы стран, а в интересах всего мирового сообщества".
Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.