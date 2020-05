Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России

Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.