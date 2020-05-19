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Медиавойны
2020-05-19T12:05
https://ria.ru/20200519/1571664446.html
Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России
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РИА Новости

Постпред в ЮНЕСКО обсудил публикации о ситуации с COVID-19 в России

12:04 19.05.2020 (обновлено: 12:05 19.05.2020)
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© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
© AP Photo / Christophe En
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов в интервью РИА Новости рассказал, что обсудил с руководством организации публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике.
"В понедельник у меня по этому вопросу состоялась беседа с заместителем Генерального директора по коммуникации и информации. С нашей стороны было высказано в принципиальном плане все, что мы думаем по этому поводу. Случай, конечно, безобразный. Ведь, в конце концов, речь идет о жизни людей! Как этим можно спекулировать в политических целях? Посмотрим, как они отреагируют", - сказал Кузнецов.
Он напомнил, что "некоторое время тому назад, еще до того, как появились эти публикации, под эгидой ЮНЕСКО состоялась конференция, посвященная Всемирному дню свободы печати".
"В своем выступлении на этом мероприятии генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле с похвалой отозвалась как раз об этих изданиях – Financial Times и New York Times. Дескать, они себя правильно ведут в условиях пандемии, избегают всяких фейковых новостей. И вот прошло совсем немного времени, и вдруг мы видим, что именно эти два издания синхронно, почти в одно и то же время выступили с очень похожими публикациями, в которых четко прослеживается политический заказ и явная тенденциозность. Поэтому мы, естественно, привлекли к этому внимание Секретариата ЮНЕСКО", - добавил дипломат.
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 09:19Распространение нового коронавируса
NYT опубликовала ответ властей Москвы на статью о ситуации с COVID-19
Постоянный представитель подчеркнул, что "принципиально важно, чтобы секретариаты международных организаций, в том числе Секретариат ЮНЕСКО, действовали в соответствии со своими мандатами. То есть занимали нейтральные позиции и действовали в интересах не какой-то одной группы стран, а в интересах всего мирового сообщества".
Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полный текст интервью >>>
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
14 мая, 19:28Распространение нового коронавируса
Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России
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МедиавойныКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Одри АзулеАлександр КузнецовЮНЕСКОМедиа - Общество
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