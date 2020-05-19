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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:41
https://ria.ru/20200519/1571663086.html
В Ингушетии десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Ингушетии десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

11:42 19.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Десять пациентов с коронавирусом в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1515 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в республике госпитализировано 546 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 302, 45 пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 19 мая в регионе выявлена 1561 (+46) проба, положительная на COVID. Выздоровел 401 человек. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3636 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 599 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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