В Ингушетии десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

"Всего в республике госпитализировано 546 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 302, 45 пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 19 мая в регионе выявлена 1561 (+46) проба, положительная на COVID. Выздоровел 401 человек. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3636 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 599 человек.