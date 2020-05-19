В Ингушетии десять пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ

НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Десять пациентов с коронавирусом в Ингушетии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1515 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего в республике госпитализировано 546 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 302, 45 пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 19 мая в регионе выявлена 1561 (+46) проба, положительная на COVID. Выздоровел 401 человек. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3636 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 599 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.