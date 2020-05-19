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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:37
https://ria.ru/20200519/1571662833.html
В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461863_0:49:3467:1999_1036x0_80_0_0_2d37d0027f007b7559ea6a6506d51c29.jpg
РИА Новости

В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:37 19.05.2020
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© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области за сутки вырос на 0,13 и, по данным на вторник, составил 1,28, сообщает правительство региона.
По информации областного Роспотребнадзора, за последние сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось в регионе на 131 и достигло 2645 человек. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 63. За весь период выздоровели 874 человека, умер 31.
"Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28", - говорится в сообщении. 18 мая он составлял 1,15, 17 мая – 1,09.
С 15 мая в области началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Была возобновлена работа постоянно действующих продовольственных ярмарок, работа МФЦ по предварительной записи, оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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