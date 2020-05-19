В Ростовской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Коэффициент распространения инфекции составляет 1,28", - говорится в сообщении. 18 мая он составлял 1,15, 17 мая – 1,09.

С 15 мая в области началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Была возобновлена работа постоянно действующих продовольственных ярмарок, работа МФЦ по предварительной записи, оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.