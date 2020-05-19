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2020-05-19T11:33
https://ria.ru/20200519/1571662419.html
"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в Шереметьево
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РИА Новости

"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в Шереметьево

11:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" в конце мая временно отменяет ещё ряд рейсов между Москвой и аэропортом "Шереметьево" и увеличивает частоту движения экспресс-автобусов, сообщила компания.
Компания ранее из-за снижения пассажиропотока отменила ряд рейсов между столичными вокзалами и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
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"В связи с временным закрытием межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево между терминалами В и Е с 21 по 31 мая будут отменены рейсы "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении. В указанные даты будут курсировать только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево", - говорится в сообщении во вторник.
Поезда "Аэроэкспресс" прибывают в зону терминала Е. Все внутренние авиарейсы в настоящее время обслуживаются в терминале В. Добраться до аэропорта "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".
"С 21 мая частота движения автобусов будет увеличена - автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта", - говорится в сообщении.
Экспресс-автобусы следуют по платной трассе без остановок напрямую до терминала В аэропорта "Шереметьево", откуда в настоящее время осуществляются все внутренние рейсы. Время в пути составляет 20 минут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АэроэкспрессДомодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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