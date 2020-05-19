"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в Шереметьево

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Компания " Компания " Аэроэкспресс " в конце мая временно отменяет ещё ряд рейсов между Москвой и аэропортом " Шереметьево " и увеличивает частоту движения экспресс-автобусов, сообщила компания.

Компания ранее из-за снижения пассажиропотока отменила ряд рейсов между столичными вокзалами и аэропортами "Внуково", " Домодедово " и "Шереметьево".

"В связи с временным закрытием межтерминального перехода в аэропорту Шереметьево между терминалами В и Е с 21 по 31 мая будут отменены рейсы "Аэроэкспресс" на Шереметьевском направлении. В указанные даты будут курсировать только рейсы отправлением в 7:05 и 16:05 с Белорусского вокзала и в 6:15, 8:15 и 17:15 из Шереметьево", - говорится в сообщении во вторник.

Поезда "Аэроэкспресс" прибывают в зону терминала Е. Все внутренние авиарейсы в настоящее время обслуживаются в терминале В. Добраться до аэропорта "Шереметьево" можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино".

"С 21 мая частота движения автобусов будет увеличена - автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта", - говорится в сообщении.

Экспресс-автобусы следуют по платной трассе без остановок напрямую до терминала В аэропорта "Шереметьево", откуда в настоящее время осуществляются все внутренние рейсы. Время в пути составляет 20 минут.