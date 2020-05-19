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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:31
https://ria.ru/20200519/1571662149.html
В КБР 41 человек излечился от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В КБР 41 человек излечился от коронавируса

11:31 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Более 40 заразившихся коронавирусом жителей Кабардино-Балкарии выздоровели за сутки, общая доля вылечившихся в республике составила почти 25%, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"За сутки выявлено 62 новых случая заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1886 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 41 человек, всего выздоровевших – 461", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 417 человек, на амбулаторном лечении – 393 человека, в том числе 38 детей, еще 608 человек, включая 192 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2264 человека, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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