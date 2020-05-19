В КБР 41 человек излечился от коронавируса

НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Более 40 заразившихся Более 40 заразившихся коронавирусом жителей Кабардино-Балкарии выздоровели за сутки, общая доля вылечившихся в республике составила почти 25%, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались семь пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки выявлено 62 новых случая заражения COVID-2019, всего зарегистрировано 1886 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 41 человек, всего выздоровевших – 461", - говорится в сообщении.

По информации штаба, в республике в трех госпиталях находятся 417 человек, на амбулаторном лечении – 393 человека, в том числе 38 детей, еще 608 человек, включая 192 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 2264 человека, имевших контакты с зараженными людьми.