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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T11:37
https://ria.ru/20200519/1571661941.html
В Подмосковье число выздоровевших от COVID-19 выросло до 3614
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число выздоровевших от COVID-19 выросло до 3614

11:27 19.05.2020 (обновлено: 11:37 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло на 253, до 3614, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 3361 вылечившемся пациенте.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 3614 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье выявлено 898 новых случаев коронавируса, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Экономика
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