В Подмосковье число выздоровевших от COVID-19 выросло до 3614

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье выросло на 253, до 3614, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 3361 вылечившемся пациенте.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 29 188 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 3614 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в Подмосковье выявлено 898 новых случаев коронавируса, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.