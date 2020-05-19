Эксперт прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ

"Эти угрозы небезосновательны. США могут сократить свое присутствие, они уже так сделали в ряде структурных подразделений ООН и без каких-то особых последствий для себя. Понятно, что США по-прежнему единственная супердержава с наиболее сильным информационно-политическим влиянием, это позволяет им делать резкие шаги, за которые другие страны, может быть, понесли бы наказание или столкнулись с негативными последствиями. США это пока сходит с рук, но в долгосрочной перспективе, конечно, это влияет на доверие к стране как к ответственной державе и негативно скажется на немногих, но еще остающихся институтах глобального управления", - сказал Сучков в беседе с РИА Новости.