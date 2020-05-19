Эксперт прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США могут прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и даже выйти из нее, однако в будущем это негативно скажется на доверии других стран к Вашингтону, считает эксперт РСМД Максим Сучков.
Ранее американский президент Дональд Трамп в письме директору организации Тедросу Адханому Гебрейесусу заявил, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют США.
"Эти угрозы небезосновательны. США могут сократить свое присутствие, они уже так сделали в ряде структурных подразделений ООН и без каких-то особых последствий для себя. Понятно, что США по-прежнему единственная супердержава с наиболее сильным информационно-политическим влиянием, это позволяет им делать резкие шаги, за которые другие страны, может быть, понесли бы наказание или столкнулись с негативными последствиями. США это пока сходит с рук, но в долгосрочной перспективе, конечно, это влияет на доверие к стране как к ответственной державе и негативно скажется на немногих, но еще остающихся институтах глобального управления", - сказал Сучков в беседе с РИА Новости.
Подобная политика встраивается в линию администрации Трампа, отрицающую значимость и эффективность глобальных институтов, отметил Сучков.
"Администрация Трампа и лично президент США последовательны в своем отрицании какой-либо значимости глобальных институтов, они сторонники более единоличной линии. В этой продолжающейся войне с Китаем американцы хотят ограничить влияние КНР на международную систему. Есть конкретный набор требований, который говорит о том, что попытки надавить на ВОЗ через финансирование имеют под собой основание снизить значение и роль Китая", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.