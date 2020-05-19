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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T10:35
https://ria.ru/20200519/1571658285.html
Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 51
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451175_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_83b4520016fc633fb2a68a740237dcc8.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 51

10:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ в инфекционном корпусе
Сотрудник ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 51, общее количество случаев составило 1246, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 19 мая, официально подтверждено заражение 51 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1246 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 653 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская область
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