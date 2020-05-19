Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло на 51

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 51, общее количество случаев составило 1246, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 19 мая, официально подтверждено заражение 51 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1246 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 653 человека.
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