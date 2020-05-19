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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-19T09:26
https://ria.ru/20200519/1571651689.html
Нефть подорожала на новостях об испытании вакцины от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571422612_0:0:3059:1721_1036x0_80_0_0_60d4d4c1748b9426b308b9776c30e8a2.jpg
РИА Новости

Нефть подорожала на новостях об испытании вакцины от COVID-19

08:37 19.05.2020 (обновлено: 09:26 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяная качалка
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник растут пятый торговый день подряд на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 34,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 31,76 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI, которые истекают 19 мая, тем временем дорожали на 2,29%, до 32,55 доллара.
Во вторник биотехнологическая компания Moderna заявила о том, что созданная вакцина от коронавируса показала хорошие результаты при клинических испытаниях.
В целом оптимизм на сырьевом рынке вызван тем, что компании сокращают объемы добычи, в то время как растет спрос, поскольку все большее количество стран ослабляют ограничения, введенные для остановки пандемии коронавируса. Так, в понедельник управление энергетической информации (EIA) минэнерго США сообщило, что США в июне могут сократить добычу сланцевой нефти на 2,5%.
"Настроения инвесторов улучшились, поскольку ОПЕК+, по-видимому, сокращает добычу в этом месяце, как и обещали, а в июне ожидается еще большее сокращение", - сказал агентству Рейтер генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава (Hiroyuki Kikukawa).
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ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьОПЕКBrentСШАЭкономика
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