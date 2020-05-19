Нефть подорожала на новостях об испытании вакцины от COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть во вторник растут пятый торговый день подряд на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.