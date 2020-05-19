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2020-05-19T08:35
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Старт строительства Нижегородского гидроузла отложили на 2021 год
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РИА Новости

Старт строительства Нижегородского гидроузла отложили на 2021 год

08:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВолга в Нижегородской области
Волга в Нижегородской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Волга в Нижегородской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начало фактической реализации проекта создания Нижегородского гидроузла отложено на 2021 год, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо вице-премьера Марата Хуснуллина президенту РФ Владимиру Путину.
"Правительство РФ и Нижегородская область так и не договорились о реализации проекта стоимостью 43 млрд руб., который должен решить проблему мелководья на Волге в районе Городца и избавить судоходную отрасль от ежегодных миллиардных потерь. К проекту низконапорного гидроузла остались экологические вопросы, при этом альтернативный вариант, предложенный областью, пока не проработан. По оценкам правительства, начало "фактической реализации" проекта теперь возможно не ранее середины 2021 года", - сообщает издание.
Таким образом, с учетом продолжительности стройки почти пять лет проект рискует выйти за пределы 2024 года.
Газета, ссылаясь на письмо, отмечает, что проектная документация по второму этапу строительства гидроузла не получила положительного заключения госэкспертизы из-за "нерешенных вопросов, связанных с экологическими последствиями реализации проекта, а также необоснованным определением зон влияния создаваемого водохранилища".
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Гидроузел планировалось сдать в 2021 году. Средства на него в объеме свыше 43 миллиардов рублей должен выделить бюджет. При этом из-за неоднократного переноса сроков часть денег уже перераспределена на другие проекты с поправкой, что они будут восстановлены в будущем.
Низконапорный гидроузел – это вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке ГородецНижний Новгород. Гидроузел включен в стратегию развития внутреннего водного транспорта России. Нижегородский низконапорный гидроузел по плану будет обладать пропускной способностью свыше 30 миллионов тонн грузов.
Проект получил принципиальное одобрение ученых-водников, но вызвал опасения у местных жителей из-за вероятности подтопления и нарушения экологической безопасности региона, в связи с чем была создана межведомственная рабочая группа.
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Марат ХуснуллинВладимир ПутинГородецНижегородская областьЭкономика
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