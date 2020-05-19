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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:30
https://ria.ru/20200519/1571650539.html
В Якутии число выявленных случаев COVID-19 превысило 900
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Якутии число выявленных случаев COVID-19 превысило 900

07:30 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЯКУТСК, 19 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Якутии выросло за сутки с 869 до 914, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
"На сегодняшний день количество людей, у которых положительный анализ на коронавирус, в республике достиг 914. За последние сутки увеличение на 45 человек, из них 34 - по городу Якутску, 3 - в Алдане, 3 - в Оймяконском улусе, 4 - в Намском и 1 - в Хангаласском улусе", - сказал Николаев.
По словам главы, в Якутске от коронавируса скончалась 82-летняя пациентка. За весь период в республике 6 летальных исходов.
За последние сутки выписан из больниц после выздоровления 31 пациент, всего от коронавируса излечились 305 человек.
На сегодня в стационарах 8 человек в тяжелом состоянии: - 6 в Якутске и 2 в Мирном. 172 инфицированных в Якутске переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
Как отметил глава, по Чаяндинскому месторождению вопросы практически урегулированы. "Уже вывезены 5,5 тысячи человек. По оставшимся идет работа. Были вопросы по работникам малых предприятий... Они тоже будут централизованно силами Газпрома и подрядных организаций вывезены за территорию республики... из работников, которые являются жителями республики Саха (Якутия), они будут проходить обсервацию в городе Ленске", - поделился он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбщество
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