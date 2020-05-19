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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T01:10
https://ria.ru/20200519/1571646872.html
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509858_0:470:2806:2048_1036x0_80_0_0_572db5874992d0e966b134c2cc69c97f.jpg
РИА Новости

В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

00:57 19.05.2020 (обновлено: 01:10 19.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Еще 71 пациент с COVID-19 умер в Москве, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У всех заболевших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1651. Накануне сообщалось о кончине 77 человек.
По последним данным, в Москве COVID-19 заболели 146 тысяч человек, из них почти 29 тысяч выздоровели.
В целом по России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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