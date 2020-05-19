В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

У всех заболевших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Таким образом, общее число жертв в столице достигло 1651. Накануне сообщалось о кончине 77 человек.
По последним данным, в Москве COVID-19 заболели 146 тысяч человек, из них почти 29 тысяч выздоровели.
В целом по России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.