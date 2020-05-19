Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белые полоски на ногтях могут свидетельствовать о сбое в работе организма, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
Она пояснила, что у некоторых людей могут образовываться полоски на ногтях, может краснеть кожа, а также возникать гиперемия за ушами и на шее.
"Это не очень хорошая примета, которая говорит о сбое в работе какого-то органа. Такие пятна могут быть связаны с переизбытком мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов в организме. Хотя это неспецифические симптомы", — отметила Соломатина.
Ранее диетолог Елена Кален предупредила, что потребление большого количества глютеносодержащих продуктов может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, ослабить иммунитет и затруднить процесс похудения.