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2020-05-19T11:45
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Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
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РИА Новости

Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях

00:39 19.05.2020 (обновлено: 11:45 19.05.2020)
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© Fotolia / SENTELLOРуки
Руки
© Fotolia / SENTELLO
Руки. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Белые полоски на ногтях могут свидетельствовать о сбое в работе организма, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина.
Она пояснила, что у некоторых людей могут образовываться полоски на ногтях, может краснеть кожа, а также возникать гиперемия за ушами и на шее.
"Это не очень хорошая примета, которая говорит о сбое в работе какого-то органа. Такие пятна могут быть связаны с переизбытком мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов в организме. Хотя это неспецифические симптомы", — отметила Соломатина.
Ранее диетолог Елена Кален предупредила, что потребление большого количества глютеносодержащих продуктов может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, ослабить иммунитет и затруднить процесс похудения.
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РоссияЕлена СоломатинаЗдоровьеОбщество
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