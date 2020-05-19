Лауреат госпремии им. Жукова считает нужным увеличить ее размер

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная премия России имени маршала Жукова за 25 лет стала одной из самых престижных и почитаемых в российском обществе наград, но, возможно, пришло время ее увеличить с установленных сейчас 300 тысяч рублей, заявил во вторник РИА Новости начальник военно-художественной студии писателей, лауреат государственной премии имени маршала Жукова Владимир Силкин.
Государственная премия РФ имени маршала Г.К. Жукова была учреждена в 1995 году федеральным законом "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Указом президента РФ она ежегодно присуждается по трем номинациям: за достижения в военной науке, создание новых образцов вооружения и военной техники, а также за лучшие произведения литературы и искусства. Большая часть за внесения вклад за обороноспособность страны, большая часть закрытые работы.
"Государственная премия РФ имени маршала Жукова за 25 лет стала одной из самых престижных и почитаемых в российском обществе наград, но в настоящее размер ее значительно ниже, чем у других государственных премий, возможно, пришло время увеличить ее размеры", - заявил Силкин.
Он рассказал, что оценка достижений номинации в области развития науки и техники обычно проходит в закрытом режиме.
"Также получить такую премию возможно за разработку фундаментальных военно-теоретических трудов по проблемам военной безопасности, а также за создание документальной прозы и искусства. При этом ценность произведения для выдвижения на соискание премии должна быть подтверждена положительными отзывами общественности, профессиональных искусствоведов и критиков", - заявил лауреат премии.
В этом году государственную премию РФ имени маршала Г.К. Жукова получила команда во главе с заместителем министра обороны России Татьяна Шевцова за цикл научных трудов и учебных изданий по вопросам финансово-экономического обеспечения деятельности вооруженных сил.
В области создания вооружения и военной техники лауреатами стали сотрудники НПО "Сплав", НПЦ АП имени Пилюгина и начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский. Коллектив разработчиков отмечен за разработку 300-миллиметровых управляемых снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С".
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Кроме того, за подготовку издания "Имена Победы" премию получили президент и председатель фонда "Общество памяти воинов Русского экспедиционного корпуса (1916-1918)" Наталья Малиновская и Елена Юрина.
Накануне Министерство обороны предложило увеличить государственную премию имени Маршала Советского Союза Жукова с 300 тысяч до 3 миллионов рублей, проект указа президента размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Помимо этого, оборонное ведомство предлагает внести еще ряд изменений, в частности присуждать премию за работу по сохранению исторической справедливости в отношении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме того, предлагается увеличить число возможных лауреатов премии до 18 человек - в настоящее время их 16. Количество же допустимых выдвижений на премию работ, не прошедших ранее по конкурсу, предлагается увеличить с двух до трех раз.