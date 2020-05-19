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2020-05-19T08:00
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Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
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РИА Новости

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

08:00 19.05.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. В марте Россия в три раза сократила вложения в американские государственные облигации — с 12,58 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда. Это менее одного процента международных резервов. От казначейских бумаг США избавляются и другие центробанки мира. Почему инвесторы бегут с рынка трежерис — в материале РИА Новости.

Почти до нуля

Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.

Как отметили в Вашингтоне, это первое существенное сокращение российских инвестиций в госдолг правительства США за последние месяцы. Еще два года назад Центробанк распродал практически весь портфель трежерис, опасаясь их заморозки в рамках санкций.

В 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от этих бумаг начали избавляться.
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В 2018-м Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. Доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.
По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год увеличился на 651 тонну. Это максимум с 1971-го, когда Штаты отказались от золотого стандарта. Крупнейшим покупателем драгметалла в 2019 году была Россия — 20% всех приобретений в госрезервы. ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций).

Распродали все

От американского долга избавляется не только Россия. Как следует из статистики Минфина Соединенных Штатов, в марте бегство иностранных инвесторов — как частных, так и государственных — было беспрецедентным.

За месяц зарубежные держатели трежерис сбросили их на 256 миллиардов долларов, сократив общий портфель до 6,81 триллиона долларов.

Из 33 стран — крупнейших кредиторов американской экономики — вложения нарастили лишь Япония (на 3,4 миллиарда), Швейцария (1,3), Тайвань (4,1), Филиппины (1,3) и Австралия (1,8). Активно продавали казначейские облигации США центробанки развивающихся стран — им потребовались доллары, чтобы поддержать падающие национальные валюты на фоне коронавирусного кризиса.
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Банк России тоже с начала марта продал на Московской бирже 6,6 миллиарда долларов, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы бюджета и снижение котировок Urals. Как следует из статистики, в первую очередь ЦБ избавлялся от краткосрочных американских облигаций: вложения в них сократились более чем в 17 раз.

Крупнейшим продавцом выступила Саудовская Аравия — королевство избавилось от трежерис на 25,3 миллиарда долларов. В Бразилии и Индии показатели немногим меньше — 21,5 и 21 миллиард соответственно.

Это не сулит Вашингтону ничего хорошего, поскольку полуторатриллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. Продажи американского долга оказались рекордным и неожиданными, констатируют аналитики. В предыдущие кризисы, например в 2008 году, cпрос на трежерис, наоборот, рос.
"Готов ли Банк России к пусть пока маловероятному, но возможному сценарию заморозки инвестиций ряда стран в американские бонды и, соответственно, сильнейшему удару по статусу доллара как резервной валюты? Однозначно да. В таком случае единственным активом-убежищем будет золото", — отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".
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Печатный станок

Чтобы справиться с оттоком иностранных инвесторов и покрыть дефицит бюджета, Федрезерв уже включил печатный станок на полную мощность: регулятор объявил о скупке бумаг в неограниченном объеме, всего за два месяца увеличив баланс на 2,9 триллиона долларов.
До сих пор непонятно, как масштабное вливание денег в экономику скажется на американской валюте. Для антикризисных мер Федрезерв печатает ничем не обеспеченные доллары и отдает их, не получая никаких ценных активов, а лишь увеличивая свои обязательства. Баланс ФРС вырос до 6,42 триллиона долларов — это почти 30 процентов докризисного американского ВВП.
По расчетам крупнейших банков, в 2020 году дефицит бюджета США достигнет четырех триллионов, максимума со времен Второй мировой войны. А баланс Федеральной резервной системы к окончанию коронавирусного кризиса, по оценкам аналитиков, раздуется до десяти триллионов. Поскольку все эти средства, по сути, — результат работы печатного станка, инвесторы отвернутся от ничем не обеспеченной валюты.
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гособлигации СШАтрежерисгосдолг СШАМинистерство финансов СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)СШАЭкономика
Популярные комментарии
Реально как надоели подобные новости. Сколько уже подобное тут писалось. Сперва сбросили "ценные" бумаги США, потом опять в них же вложились. Пока ЦБ не подчиняется правительству РФ, в экономику США РФ вкладываться не перестанет.
19 мая, 08:54
АсАртемьева сын Иван
1674522125
не бойтесь все наши чиновники и бизнес держат деньги в долларах!)
19 мая, 08:57
Erik Cartman
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