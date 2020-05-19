Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-19T18:09
https://ria.ru/20200519/1571628458.html
Криль стратегический: специалисты изучили промысловые запасы в Антарктике
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571627241_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_5041d1bb89c51b6c4dce6796a5087254.jpg
РИА Новости

Криль стратегический: специалисты изучили промысловые запасы в Антарктике

08:00 19.05.2020 (обновлено: 18:09 19.05.2020)
1734
© РИА Новости / Алексей КуденкоРоссийское исследовательское судно в водах Антарктики
Российское исследовательское судно в водах Антарктики
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские ученые успешно завершили экспедицию по изучению промысловых запасов криля в Антарктике. Экспедиция началась в середине ноября и продлилась более пяти месяцев. Как пояснил руководитель Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин Бандурин, изучение запасов криля связано с тем, что этот вид — крупнейший источник животного белка морского происхождения, а кроме того, может служить ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии и фармакологии.
"Ценность криля в том, что это один из немногих водных ресурсов в Мировом океане, который имеется в свободном доступе, то есть он находится вне зон иностранных государств. Россия здесь полноправный участник. И биомасса криля имеет достаточно большие величины — несколько миллионов тонн. По сути, это белок, и антарктический криль на сегодняшний день является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана", — пояснил Бандурин.
Антарктика
1 декабря 2019, 03:22
Эксперт заявил об усилении конкуренции между державами в Антарктике
Сейчас промысел криля ведут такие страны, как Норвегия, Китай и Корея. Каждая из них по-своему распоряжается этим водным ресурсом.

"Например, норвежцы делают из него омега-3 кислоты. Его используют как составную часть в кормах для аквакультуры. Японцы использовали его в качестве наживки в свое время. Китай массово его использует для пищевых целей. Ведь криль — это, по сути, маленькая креветка", — рассказал специалист.

В экспедиции по изучению запасов криля в Антарктике приняли участие 12 научных сотрудников. Каждый из них отвечал за различные аспекты рейсового задания — на борту были как ихтиологи, так и гидробиологи и океанологи. Данные, полученные экспедицией, необходимы для изучения состояния и возможности использования ресурсов антарктического криля российским рыболовным флотом.
Транспортно-логистический терминал
18 августа 2016, 09:31
Завод по разведению марикультуры и технопарк антарктического криля построят в ПриморьеЗавод по разведению марикультуры и технопарк антарктического криля планируют построить в Приморье после подписания соглашения на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
При этом Бандурин подчеркнул, что в таких экспедициях есть не только научная составляющая. Участие в изучении криля в Антарктике — это работа на престиж государства на международной арене. Он отметил, что в будущем возможны новые подобные экспедиции.
"Это ведь очень важно — присутствие нашей России в таком удаленном районе, как Антарктика, демонстрация своего флага. И, в принципе, мы вернулись туда, где долго не были. Может показаться, что это очень далеко и не совсем нужно, но это не так. Есть страны, которые успешно и рентабельно ведут промысел криля. Такой ресурс на текущий момент обойти нельзя", — сказал Бандурин.
8521214
Обсудить 5
Хорошие новостиРоссияХорошие новости
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Нарезка сыра
Вкус Италии из Ульяновской области: как фермеры создают тот самый сыр
Космический аппарат Гонец-М
В России началась разработка новой спутниковой системы связи
Пирамида на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве
С короной на голове. Наплевав на карантин, люди едут заражать
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
Допрыгались в клубах: коронавирус снова вспыхнул в Южной Корее
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
Чем политики заплатят за карантин?
Марина Рузаева
"Боюсь за семью": сибирячка пятый год добивается суда над полицейскими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
23:20Трамп надеется на снятие ограничений на границе с Канадой в июне
Лента новостейМолния