Криль стратегический: специалисты изучили промысловые запасы в Антарктике

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские ученые успешно завершили экспедицию по изучению промысловых запасов криля в Антарктике. Экспедиция началась в середине ноября и продлилась более пяти месяцев. Как пояснил руководитель Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин Бандурин, изучение запасов криля связано с тем, что этот вид — крупнейший источник животного белка морского происхождения, а кроме того, может служить ценнейшим сырьем в пищевой промышленности, биотехнологии и фармакологии.

"Ценность криля в том, что это один из немногих водных ресурсов в Мировом океане, который имеется в свободном доступе, то есть он находится вне зон иностранных государств. Россия здесь полноправный участник. И биомасса криля имеет достаточно большие величины — несколько миллионов тонн. По сути, это белок, и антарктический криль на сегодняшний день является крупнейшим и самым перспективным биоресурсом Мирового океана", — пояснил Бандурин.

Сейчас промысел криля ведут такие страны, как Норвегия, Китай и Корея. Каждая из них по-своему распоряжается этим водным ресурсом.

"Например, норвежцы делают из него омега-3 кислоты. Его используют как составную часть в кормах для аквакультуры. Японцы использовали его в качестве наживки в свое время. Китай массово его использует для пищевых целей. Ведь криль — это, по сути, маленькая креветка", — рассказал специалист.

В экспедиции по изучению запасов криля в Антарктике приняли участие 12 научных сотрудников. Каждый из них отвечал за различные аспекты рейсового задания — на борту были как ихтиологи, так и гидробиологи и океанологи. Данные, полученные экспедицией, необходимы для изучения состояния и возможности использования ресурсов антарктического криля российским рыболовным флотом.

При этом Бандурин подчеркнул, что в таких экспедициях есть не только научная составляющая. Участие в изучении криля в Антарктике — это работа на престиж государства на международной арене. Он отметил, что в будущем возможны новые подобные экспедиции.