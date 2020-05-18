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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T22:39
https://ria.ru/20200518/1571644731.html
Армения отменила жесткие меры, введенные из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569168057_0:149:2906:1784_1036x0_80_0_0_0c77d87a6da04274d6bc76d09cd07de2.jpg
РИА Новости

Армения отменила жесткие меры, введенные из-за коронавируса

22:39 18.05.2020
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцСитуация в Ереване в связи с COVID-19
Ситуация в Ереване в связи с COVID-19
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Жесткие ограничения, введенные в Армении еще в марте из-за пандемии коронавируса, с понедельника были почти полностью сняты.
Хотя объявленное в стране с 16 марта чрезвычайное положение продлится, как минимум, до 13 июня, а число заразившихся COVID-19 превысило 4,9 тысячи человек, с понедельника была полностью возобновлено движение общественного транспорта, открыты крупные торговые центры, объекты общепита стали предоставлять услуги в закрытых помещениях, а спортивные залы снова начали работать.
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Еще раньше, с 4 мая, в республике были сняты ограничения на свободное передвижение граждан, возобновили работу промышленные предприятия, специализированные магазины, сфера услуг и объекты общепита под открытым небом.

Крупнейшие торговые центры принимают первых посетителей

Действующие в армянской столице крупнейшие торговые центры, приостановившие свою деятельность ровно два месяца назад, открыли в понедельник свои двери перед посетителями. Торговые гиганты заранее оповестили о предстоящем возобновлении своей работы на своих страницах в соцсетях, не забыв упомянуть о действующих строгих правилах защиты от распространения COVID-19.
В частности, посетители должны быть в масках и перчатках, у входа им обязательно измеряют температуру, все покупатели обязаны соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники с дистанционными термометрами стоят не только у входа в центры, но и на разных этажах объектов - администрация уверяет, что у больных с высокой температурой нет никаких шансов попасть в торговые павильоны. Кроме того, для гостей ТЦ предоставлена возможность бесплатно обработать руки дезинфицирующими средствами.
В "моллах" возобновилась также деятельность фудкортов, однако кинотеатры и детские игровые площадки пока закрыты. Тем не менее, в первый день после долгого перерыва слишком большого ажиотажа в торговых центрах не наблюдается. Возможно, это связано с тем, что их открытие совпало с первым полноценным рабочим днем в стране.
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Очереди в учетно-экзаменационном отделе полиции

Еще на минувшей неделе полиция Армении сообщила, что с понедельника возобновится работа всех подразделений ведомства, предоставляющих услуги гражданам. В правоохранительной структуре призвали посетителей носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а также порекомендовали по возможности контактировать с полицией в онлайн-режиме.
Однако многие жители Еревана не вняли призывам. В столичном учетно-экзаменационном отделе полиции возникли очереди. Желающие сдать экзамен на водительское удостоверение или зарегистрировать свою машину начали уже с утра толпиться у входа.
Защитные средства - маски и перчатки - были не у всех, на периодические призывы стражей порядка соблюдать безопасную дистанцию собравшиеся реагировали неохотно. Чувствовалось, что угроза заражения коронавирусом ушла на второй план, главным было завершить свои дела в первый же день послаблений.
Начальник учетно-экзаменационного отдела полиции полковник Армен Саркисян считает, что после двухмесячного перерыва такое скопление людей было ожидаемым и естественным. "Сегодня мы работаем без перерывов, делаем все, чтобы избежать очередей, обеспечить социальную дистанцию… Если люди будут спокойно ждать, не пытаясь пройти без очереди, то никаких задержек не будет", - сказал глава отдела журналистам.
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Ресторанный бизнес в условиях пандемии

С понедельника рестораны в Ереване начали обслуживать посетителей не только на открытых террасах и верандах, но и в закрытых помещениях. При этом на территории объектов установлены строгие правила безопасности, установленные комендатурой страны, действующей в условиях чрезвычайного положения.
"Рестораны начали активно работать с 14 мая, активный наплыв был на прошлой неделе. Сейчас уже постепенно поток людей урегулировался", - сказала РИА Новости директор по коммуникациям ресторанной сети Margaryan Business Group Елена Кожемякина.
По ее словам, все рестораны соблюдают установленные комендатурой правила относительно дезинфекции помещений, ношения масок и перчаток персоналом, а также контроля за потоком клиентов.
"На данный момент все (рестораны – ред.) активно действует. Конечно, основного потока, сравнительно с маем 2019 года, нет, но люди активно посещают свои излюбленные рестораны, плюс активно работает доставка", - сказала Кожемякина.
Она добавила также, что большой поток посетителей сохранился в ресторанах, "заточенных на расположение на уличном пространстве", имеющих открытые веранды и террасы.
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Общественный транспорт

С понедельника в Армении в полном объеме заработал общественный транспорт. На остановках столицы патрулировали полицейские, следя за соблюдением установленных властями правил безопасности.
Пассажиров без масок и перчаток в автобусы и микроавтобусы не пускали. За этим следили и водители транспорта, так как им за нарушение установленных норм грозят штрафы. Патрульные контролировали соблюдение запрета и на перевозку людей в стоячем положении, за исключением транспортных средств длиной девять метров и более - в них следили за тем, чтобы между стоящими пассажирами сохранялась дистанция не менее одного метра.
Транспортные компании отныне дезинфицируют машины, как минимум, дважды в день - согласно решению властей. Работники метро стали следить за тем, чтобы в вагонах было не более 70 пассажиров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
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