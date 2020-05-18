Число пациентов в COVID-госпиталях Саратовской области превысило тысячу

Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов, находящихся в госпиталях для лечения заболевших Число пациентов, находящихся в госпиталях для лечения заболевших коронавирусной инфекцией Саратовской области , превысило 1 тысячу, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Мы перешли вчера-сегодня черту - тысяча больных в стационарах. На сегодняшний момент находятся 1060 человек на койках, из них 918 больных пневмонией. Это очень высокая цифра. Но стационары с устойчивым количеством свободного коечного фонда, у нас на сегодняшний день еще имеется 791 койка", - сказал Костин на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Он уточнил, что из числа находящихся в COVID-госпиталях у 717 пациентов лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. "Еще один стационар (COVID-госпиталь) в ближайшее время вводим - это первая клиническая больница. И включаем на полную работу областную офтальмологическую больницу, она у нас уже введена, но мы теперь будем сортировать больных на легкие/тяжелые", - отметил министр, добавив, что пациентов, которых можно транспортировать, планируется переводить для долечивания в областную офтальмологическую больницу.

Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели 463.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.