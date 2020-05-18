Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:23
https://ria.ru/20200518/1571641504.html
Число пациентов в COVID-госпиталях Саратовской области превысило тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

Число пациентов в COVID-госпиталях Саратовской области превысило тысячу

20:22 18.05.2020 (обновлено: 20:23 18.05.2020)
404
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
Палата интенсивной терапии в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в инфекционный стационар для лечения больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов, находящихся в госпиталях для лечения заболевших коронавирусной инфекцией в Саратовской области, превысило 1 тысячу, заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"Мы перешли вчера-сегодня черту - тысяча больных в стационарах. На сегодняшний момент находятся 1060 человек на койках, из них 918 больных пневмонией. Это очень высокая цифра. Но стационары с устойчивым количеством свободного коечного фонда, у нас на сегодняшний день еще имеется 791 койка", - сказал Костин на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Он уточнил, что из числа находящихся в COVID-госпиталях у 717 пациентов лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. "Еще один стационар (COVID-госпиталь) в ближайшее время вводим - это первая клиническая больница. И включаем на полную работу областную офтальмологическую больницу, она у нас уже введена, но мы теперь будем сортировать больных на легкие/тяжелые", - отметил министр, добавив, что пациентов, которых можно транспортировать, планируется переводить для долечивания в областную офтальмологическую больницу.
Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели 463.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
321101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьВольский районАткарский районОбщество
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Саратовской области младенец умер от пневмонии
Тестирование на коронавирус
Коронавирус выявили у 1635 российских военнослужащих
Саратов
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 150 тысяч
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Женщина на автобусной остановке в Париже
Во Франции число жертв коронавируса достигло 28,2 тысячи
Здание Центрального банка РФ
Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Жертвами коронавируса стали семь сотрудников ООН
Тестирование на коронавирус
В смоленском геронтологическом центре выявили очаг заболевания COVID-19
Саратов
В Саратовской области умерли семь пациентов с коронавирусом
Врач скорой помощи
ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Лента новостейМолния