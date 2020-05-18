Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:26
https://ria.ru/20200518/1571640847.html
ФМБА обеспечило эпидембезопасность на стратегических объектах
https://cdn25.img.ria.ru/images/155761/51/1557615186_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_4140ca8a1d333b0faf6728bb0ef421c0.jpg
РИА Новости

ФМБА обеспечило эпидембезопасность на стратегических объектах

20:01 18.05.2020 (обновлено: 21:26 18.05.2020)
140
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа Белоярской атомной электростанции
На Белоярской атомной электростанции
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России обеспечило санитарно-эпидемиологическую безопасность и непрерывность технологического цикла на стратегических предприятиях России, сообщила пресс-служба ФМБА.
"В активные периоды эпидемического роста мы предложили критическому персоналу с отрицательным тестом изолироваться всей сменой на внерабочее время в профилакториях или специально оборудованных обсерваторах. При подозрении на COVID-19 работники строго изолировались и проводилось обследование всех контактных. Это и позволило обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и непрерывность технологического цикла на АЭС и в других стратегически важных организациях, несмотря на разную эпидемическую ситуацию в разных регионах страны", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Вчера, 14:57Сказано в эфире
Инфекционист оценил данные о заражении коронавирусом за сутки в РоссииВ России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом. В эфире радио Sputnik цифры прокомментировал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Стратегические объекты, от которых зависит жизнедеятельность страны, такие как АЭС, предприятия госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", связанные с выполнением государственного оборонного заказа и международных обязательств России, не закрывались и не прекращали работу во все периоды эпидемии, но до 12 апреля работал только критический персонал, а после практически весь, пояснили в пресс-службе.
Для обеспечения работы специалисты ФМБА и госкорпорации "Росатом" разработали специальные методические подходы - прежде всего, были смещены рабочие графики сотрудников разных подразделений для минимизации пересечений, обеспечен равномерный поток персонала через проходные и соблюдение социальной дистанции, отметили в пресс-службе.
"На данный момент протестировано более 107 тысяч сотрудников атомных объектов, жителей соответствующих ЗАТО. Число инфицированных составило 0,1%", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоскосмосФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вероника СкворцоваОбщество
Рекомендуем
Врач скорой помощи
ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 57 тысяч
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 99 человек
Новая разметка и знак фотовидеофиксации на российских дорогах
ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 106 человек
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Саратовской области младенец умер от пневмонии
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав будет отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад
Спецпредставитель США встретится с талибами и правительством Афганистана
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия упустила возможность получить российский кредит, считает премьер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Лента новостейМолния