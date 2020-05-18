ФМБА обеспечило эпидембезопасность на стратегических объектах

Инфекционист оценил данные о заражении коронавирусом за сутки в России В России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом. В эфире радио Sputnik цифры прокомментировал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.