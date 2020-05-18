ФМБА обеспечило эпидембезопасность на стратегических объектах

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство России обеспечило санитарно-эпидемиологическую безопасность и непрерывность технологического цикла на стратегических предприятиях России, сообщила пресс-служба ФМБА.
"В активные периоды эпидемического роста мы предложили критическому персоналу с отрицательным тестом изолироваться всей сменой на внерабочее время в профилакториях или специально оборудованных обсерваторах. При подозрении на COVID-19 работники строго изолировались и проводилось обследование всех контактных. Это и позволило обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и непрерывность технологического цикла на АЭС и в других стратегически важных организациях, несмотря на разную эпидемическую ситуацию в разных регионах страны", - сказала глава ФМБА Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
Вчера, 14:57Сказано в эфиреИнфекционист оценил данные о заражении коронавирусом за сутки в РоссииВ России за сутки выявили 8926 случаев заражения коронавирусом. В эфире радио Sputnik цифры прокомментировал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Стратегические объекты, от которых зависит жизнедеятельность страны, такие как АЭС, предприятия госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", связанные с выполнением государственного оборонного заказа и международных обязательств России, не закрывались и не прекращали работу во все периоды эпидемии, но до 12 апреля работал только критический персонал, а после практически весь, пояснили в пресс-службе.
Для обеспечения работы специалисты ФМБА и госкорпорации "Росатом" разработали специальные методические подходы - прежде всего, были смещены рабочие графики сотрудников разных подразделений для минимизации пересечений, обеспечен равномерный поток персонала через проходные и соблюдение социальной дистанции, отметили в пресс-службе.
"На данный момент протестировано более 107 тысяч сотрудников атомных объектов, жителей соответствующих ЗАТО. Число инфицированных составило 0,1%", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.