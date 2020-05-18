Щипков: письмо правозащитников ВРНС в СК по пандемии не было согласовано

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обращение правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) к руководителям Следственного комитета и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку возникновения пандемии коронавируса не было согласовано с членами бюро Собора и является выражением частного мнения, заявил РИА Новости заместитель главы ВРНС, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.

Ранее в понедельник правозащитный центр ВРНС обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан, а также обратить внимание на сферу производства вакцины. Обращение было распространено в СМИ и опубликовано на сайте ВРНС.

"Я узнал об этом письме из СМИ. Это, в общем, частное мнение и частная инициатива Романа Силантьева (директора центра - ред.), он не согласовывал это письмо с членами бюро. Бюро ВРНС не принимало решения о направлении письма на имя генерального прокурора и председателя Следственного комитета", - сказал Щипков на просьбу прокомментировать обращение правозащитников Всемирного русского народного собора.

Он признал, что проблема пандемии и политики действительно очень важна, однако "нужно очень четко разделять политические и медицинские аспекты пандемии".

"К сожалению, это мое личное наблюдение как аналитика - я вижу, что тема пандемии начинает использоваться во внутриполитической жизни, включая электоральный цикл, который уже начался. Не за горами выборы в Государственную Думу и другие законодательные органы власти. На мой взгляд, категорически нельзя использовать пандемию для радикализации внутриполитического пространства страны. Это может иметь негативные последствия", - сказал Щипков.

По его словам, в год 75-летия Победы россияне столкнулись с обстоятельствами, приближенными к условиям военного времени, и об этом многие говорят. В такое время, отметил замглавы ВРНС, "политическая борьба вообще должна останавливаться и, как правило, она притормаживается". "Потому что в условиях кризиса в первую очередь нам нужно не противостояние, не радикализация, а консолидация общества вокруг президента и вокруг патриарха", - добавил Щипков, являющийся также первым замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Говоря о расследовании причин пандемии, он согласился с тем, что они необходимы, но "после того, когда мы победим, преодолеем эти условия, приближенные к военному времени, когда мы победим пандемию".