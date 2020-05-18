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Религия и мировоззрение
2020-05-18T19:05
https://ria.ru/20200518/1571638678.html
Щипков: письмо правозащитников ВРНС в СК по пандемии не было согласовано
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РИА Новости

Щипков: письмо правозащитников ВРНС в СК по пандемии не было согласовано

19:05 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкXXII Всемирный русский народный собор
XXII Всемирный русский народный собор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Обращение правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) к руководителям Следственного комитета и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку возникновения пандемии коронавируса не было согласовано с членами бюро Собора и является выражением частного мнения, заявил РИА Новости заместитель главы ВРНС, член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
Ранее в понедельник правозащитный центр ВРНС обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести прокурорскую проверку причин возникновения пандемии коронавируса и гибели в результате нее российских граждан, а также обратить внимание на сферу производства вакцины. Обращение было распространено в СМИ и опубликовано на сайте ВРНС.
"Я узнал об этом письме из СМИ. Это, в общем, частное мнение и частная инициатива Романа Силантьева (директора центра - ред.), он не согласовывал это письмо с членами бюро. Бюро ВРНС не принимало решения о направлении письма на имя генерального прокурора и председателя Следственного комитета", - сказал Щипков на просьбу прокомментировать обращение правозащитников Всемирного русского народного собора.
XXII Всемирный русский народный собор
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Он признал, что проблема пандемии и политики действительно очень важна, однако "нужно очень четко разделять политические и медицинские аспекты пандемии".
"К сожалению, это мое личное наблюдение как аналитика - я вижу, что тема пандемии начинает использоваться во внутриполитической жизни, включая электоральный цикл, который уже начался. Не за горами выборы в Государственную Думу и другие законодательные органы власти. На мой взгляд, категорически нельзя использовать пандемию для радикализации внутриполитического пространства страны. Это может иметь негативные последствия", - сказал Щипков.
По его словам, в год 75-летия Победы россияне столкнулись с обстоятельствами, приближенными к условиям военного времени, и об этом многие говорят. В такое время, отметил замглавы ВРНС, "политическая борьба вообще должна останавливаться и, как правило, она притормаживается". "Потому что в условиях кризиса в первую очередь нам нужно не противостояние, не радикализация, а консолидация общества вокруг президента и вокруг патриарха", - добавил Щипков, являющийся также первым замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
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Говоря о расследовании причин пандемии, он согласился с тем, что они необходимы, но "после того, когда мы победим, преодолеем эти условия, приближенные к военному времени, когда мы победим пандемию".
Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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