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Религия и мировоззрение
2020-05-18T19:00
https://ria.ru/20200518/1571638362.html
Фонд: главным событием Дня спасения станет онлайн-молитва у Стены Плача
https://cdn21.img.ria.ru/images/156287/16/1562871607_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bda4196b52e5285f613e6c3663c033f2.jpg
РИА Новости

Фонд: главным событием Дня спасения станет онлайн-молитва у Стены Плача

19:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Антон СкрипуновХрамовая гора и Стена Плача в Иерусалиме
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евреи всего мира проведут во вторник вечером, в День Победы по еврейскому календарю, общую молитву у Стены Плача в Иерусалиме в онлайн-режиме, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь фонда горских евреев STMEGI Елена Мулзак.
Интернет-канал STMEGI-TV будет вести прямую трансляцию молитвенной акции. Торжественные мероприятия 19 мая в честь Дня спасения и освобождения, или Дня Победы по иудейскому календарю, в России и мире состоятся, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая). Именно 26-е число иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.
"День Победы по еврейскому календарю в этом году пройдет в онлайн-режиме. Главные раввины разных стран мира проведут торжественную церемонию и молитву через конференцию Zoom", - сказала Мулзак.
По ее словам, общая молитва у Стены Плача в Иерусалиме объединит евреев всего мира, к ней могут присоединиться все желающие.
"Всемирная молитва у Стены Плача в Иерусалиме состоится в 18.00 по израильскому времени. В молитве примут участие главные раввины Израиля, Франции, Италии, России, Германии, Австрии и других стран", - сообщила представитель фонда.
Праздник входит в число официальных памятных дат России и в государственный календарь Израиля. После внесения даты 26 ияра в религиозный еврейский календарь была установлена специальная церемония. Зажигаются три свечи: во славу Всевышнего, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные молитвы и молитвы благодарности за спасение.
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
8 мая, 21:33Религия и мировоззрение
РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса
Также во вторник планируется провести ежегодное возложение венков в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата, которое в этом году пройдет в узком составе и с соблюдением всех мер противовирусной защиты, сообщили ранее в Российском еврейском конгрессе.
День спасения и освобождения был учрежден как религиозное продолжение Дня Победы (9 мая), как день благодарности еврейского народа Красной армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма.
Из-за разницы между григорианским и иудейским календарями 26 ияра каждый год выпадает на разные дни, в 2020 году праздничные мероприятия начнутся вечером 19 мая и продолжатся 20 мая.
В еврейских общинах по всему миру День спасения и освобождения празднуется с 2014 года, в России он стал широко отмечаться с 2015 года - 70-летия Победы (тогда же был включен в перечень официальных памятных дат России).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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