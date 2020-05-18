Фонд: главным событием Дня спасения станет онлайн-молитва у Стены Плача

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евреи всего мира проведут во вторник вечером, в День Победы по еврейскому календарю, общую молитву у Стены Плача в Иерусалиме в онлайн-режиме, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь фонда горских евреев STMEGI Елена Мулзак.

Интернет-канал STMEGI-TV будет вести прямую трансляцию молитвенной акции. Торжественные мероприятия 19 мая в честь Дня спасения и освобождения, или Дня Победы по иудейскому календарю, в России и мире состоятся, как и в предыдущие годы, 26 ияра (в этом году выпадает на 19 мая). Именно 26-е число иудейского месяца ияра совпадает с 9 мая 1945 года.

"День Победы по еврейскому календарю в этом году пройдет в онлайн-режиме. Главные раввины разных стран мира проведут торжественную церемонию и молитву через конференцию Zoom", - сказала Мулзак.

По ее словам, общая молитва у Стены Плача в Иерусалиме объединит евреев всего мира, к ней могут присоединиться все желающие.

"Всемирная молитва у Стены Плача в Иерусалиме состоится в 18.00 по израильскому времени. В молитве примут участие главные раввины Израиля, Франции, Италии, России, Германии, Австрии и других стран", - сообщила представитель фонда.

Праздник входит в число официальных памятных дат России и в государственный календарь Израиля. После внесения даты 26 ияра в религиозный еврейский календарь была установлена специальная церемония. Зажигаются три свечи: во славу Всевышнего, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные молитвы и молитвы благодарности за спасение.

Также во вторник планируется провести ежегодное возложение венков в Александровском саду к Могиле Неизвестного солдата, которое в этом году пройдет в узком составе и с соблюдением всех мер противовирусной защиты, сообщили ранее в Российском еврейском конгрессе.

День спасения и освобождения был учрежден как религиозное продолжение Дня Победы (9 мая), как день благодарности еврейского народа Красной армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма.

Из-за разницы между григорианским и иудейским календарями 26 ияра каждый год выпадает на разные дни, в 2020 году праздничные мероприятия начнутся вечером 19 мая и продолжатся 20 мая.