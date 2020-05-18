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2020-05-18T20:22
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Россия, Иран, Китай и Пакистан приветствуют соглашение афганских лидеров
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РИА Новости

Россия, Иран, Китай и Пакистан приветствуют соглашение афганских лидеров

18:36 18.05.2020 (обновлено: 20:22 18.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия, Иран, Китай и Пакистан приветствуют подписание соглашения между афганскими лидерами, говорится в совместном заявлении спецпредставителей этих стран, принятых по итогам онлайн-консультаций в понедельник.
В переговорах приняли участие спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов, его китайский коллега Лю Цзянь, замминистра иностранных дел Пакистана Сафдар Хаят, а также спецпредставитель Ирана Мохаммад Тахерианфард.
"Специальные представители по Афганистану четырех стран... приветствуют подписание соглашения между двумя основными политическими лидерами и выражают надежду, что это важное событие ускорит начало межафганских переговоров", - говорится в тексте совместного заявления, опубликованного на сайте МИД РФ.
Подчеркивается, что стороны "выражают поддержку руководимому афганцами и принадлежащему афганцам" процессу национального примирения, "полагают, что инклюзивные межафганские переговоры являются единственным способом достижения афганского национального примирения, ведущего к незамедлительному прекращению затянувшегося конфликта".
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В ходе онлайн консультаций дипломаты выразили поддержку инициативе генсека ООН Антониу Гутерреша относительно всеобщего прекращения огня и призвали "к одновременному объявлению всеобъемлющего прекращения огня на всей территории Афганистана в соответствии с договоренностью сторон конфликта".
"Стороны договорились укреплять взаимодействие по Афганистану и работать вместе в целях продвижения процесса афганского национального примирения и восстановления страны", - отмечается в заявлении.
Президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер Абдулла Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение о разделе власти, сообщил представитель президента Седик Седикки. Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению, члены его команды будут включены в кабинет министров, отметил Седдики.
Переизбранный президент Афганистана Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.
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Антониу ГутеррешЗамир КабуловСедик СедиккиАбдулла АбдуллаАфганистанПакистанКитайВ мире
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