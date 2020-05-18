Россия, Иран, Китай и Пакистан приветствуют соглашение афганских лидеров

Подчеркивается, что стороны "выражают поддержку руководимому афганцами и принадлежащему афганцам" процессу национального примирения, "полагают, что инклюзивные межафганские переговоры являются единственным способом достижения афганского национального примирения, ведущего к незамедлительному прекращению затянувшегося конфликта".

"Стороны договорились укреплять взаимодействие по Афганистану и работать вместе в целях продвижения процесса афганского национального примирения и восстановления страны", - отмечается в заявлении.

Переизбранный президент Афганистана Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Не признавший своего поражения на выборах премьер-министр Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.