Ученые обнаружили, что мозг воспринимает новые впечатления как счастье

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американские психологи выяснили, что новые впечатления и опыт вызывают в мозге человека повышенную активность, аналогичную той, что связана с ощущением счастья. Результаты исследования Американские психологи выяснили, что новые впечатления и опыт вызывают в мозге человека повышенную активность, аналогичную той, что связана с ощущением счастья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Исследователи из Нью-Йоркского университета и Университета Майами изучили связь разнообразия в повседневной жизни людей с их эмоциональным состоянием.

Добровольцы, участвовавшие в эксперименте в Нью-Йорке и Майами в течение трех-четырех месяцев регулярно отправляли организаторам текстовые сообщения с описанием их эмоционального состояния, а ученые отслеживали с помощью GPS все их передвижения.

Оказалось, что в те дни, когда у людей было много поездок и посещений большого количества мест в течение дня, они сообщали о себя в более позитивном ключе, используя слова "счастливый", "возбужденный", "расслабленный" или "внимательный". По мнению психологов, такие эпитеты в повседневной жизни ассоциируются с чувством благополучия.

"Наши результаты показывают, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в повседневной жизни, когда они посещают новые места и приобретают широкий спектр нового опыта, — приводятся в пресс-релизе Нью-Йоркского университета слова одного из авторов исследования, доцента кафедры психологии Кэтрин Хартли (Catherine Hartley). — "Скорее всего, существует и обратная связь — ожидание позитивных ощущений может побуждать людей чаще искать этот полезный опыт".

Такую картину ученые наблюдали в предыдущих исследованиях на животных.

Затем исследователи попытались определить, как связь между новыми впечатлениями и положительными эмоциями отражается на деятельности мозга. Участники эксперимента регулярно проходили в конце дня обследование в лаборатории методом МРТ.

Выяснилось, что у людей с наиболее сильно проявленным "аффектом" — положительными эмоциями, вызванными новым опытом — отмечалась отчетливая корреляция между активностями мозга в гиппокампе и стриатуме. Эти области мозга связаны, соответственно, с обработкой новизны и вознаграждением.

"Результаты свидетельствуют о взаимной связи между новым и разнообразным опытом, который мы имеем в ходе нашего ежедневного исследования окружающей среды, и нашим субъективным ощущением благополучия", — отмечает Хартли.

"Мы видим отчетливую связь между последствием свежих и разнообразных переживаний в реальной жизни и увеличением положительных эмоций", — добавляет еще один автор статьи Аарон Хеллер (Aaron Heller), доцент кафедры психологии Университета Майами.