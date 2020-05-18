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РИА Наука
2020-05-18T18:00
https://ria.ru/20200518/1571631569.html
Ученые обнаружили, что мозг воспринимает новые впечатления как счастье
https://cdn25.img.ria.ru/images/155742/39/1557423903_4:225:2915:1862_1036x0_80_0_0_5382a1ac33f7a54f93fc520dfee4c8c5.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили, что мозг воспринимает новые впечатления как счастье

18:00 18.05.2020
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© Depositphotos / samwordley@gmail.comПожилая пара на площади Пласа-Майор в Мадриде
Пожилая пара на площади Пласа-Майор в Мадриде
© Depositphotos / samwordley@gmail.com
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американские психологи выяснили, что новые впечатления и опыт вызывают в мозге человека повышенную активность, аналогичную той, что связана с ощущением счастья. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
Исследователи из Нью-Йоркского университета и Университета Майами изучили связь разнообразия в повседневной жизни людей с их эмоциональным состоянием.
Добровольцы, участвовавшие в эксперименте в Нью-Йорке и Майами в течение трех-четырех месяцев регулярно отправляли организаторам текстовые сообщения с описанием их эмоционального состояния, а ученые отслеживали с помощью GPS все их передвижения.
Оказалось, что в те дни, когда у людей было много поездок и посещений большого количества мест в течение дня, они сообщали о себя в более позитивном ключе, используя слова "счастливый", "возбужденный", "расслабленный" или "внимательный". По мнению психологов, такие эпитеты в повседневной жизни ассоциируются с чувством благополучия.
"Наши результаты показывают, что люди чувствуют себя счастливее, когда у них больше разнообразия в повседневной жизни, когда они посещают новые места и приобретают широкий спектр нового опыта, — приводятся в пресс-релизе Нью-Йоркского университета слова одного из авторов исследования, доцента кафедры психологии Кэтрин Хартли (Catherine Hartley). — "Скорее всего, существует и обратная связь — ожидание позитивных ощущений может побуждать людей чаще искать этот полезный опыт".
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Такую картину ученые наблюдали в предыдущих исследованиях на животных.
Затем исследователи попытались определить, как связь между новыми впечатлениями и положительными эмоциями отражается на деятельности мозга. Участники эксперимента регулярно проходили в конце дня обследование в лаборатории методом МРТ.
Выяснилось, что у людей с наиболее сильно проявленным "аффектом" — положительными эмоциями, вызванными новым опытом — отмечалась отчетливая корреляция между активностями мозга в гиппокампе и стриатуме. Эти области мозга связаны, соответственно, с обработкой новизны и вознаграждением.
"Результаты свидетельствуют о взаимной связи между новым и разнообразным опытом, который мы имеем в ходе нашего ежедневного исследования окружающей среды, и нашим субъективным ощущением благополучия", — отмечает Хартли.
"Мы видим отчетливую связь между последствием свежих и разнообразных переживаний в реальной жизни и увеличением положительных эмоций", — добавляет еще один автор статьи Аарон Хеллер (Aaron Heller), доцент кафедры психологии Университета Майами.
Авторы, которые провели свое исследование еще до начала пандемии COVID-19, признают, что действующие сейчас ограничения на передвижение накладывают отпечаток на психику. Тем не менее, отмечают ученые, даже небольшие изменения, которые люди могут внести в свою рутинную жизнь — физические упражнения, прогулка вокруг квартала, новый маршрут в продуктовый магазин или аптеку — будут иметь потенциально положительный эффект.
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РИА НауканейрофизиологиябиологияПсихологияЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаНью-Йоркский университет
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