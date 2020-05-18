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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:19
https://ria.ru/20200518/1571630725.html
Число жертв коронавируса в Сербии увеличилось до 231
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Сербии увеличилось до 231

17:19 18.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 18 мая - РИА Новости. В Сербии на фоне смягчения ограничительных мер за сутки выявили 89 новых пациентов с коронавирусом, общее число зараженных достигло 10,7 тысячи, с начала пандемии скончался 231 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
По данным сербского минздрава, с начала пандемии к воскресенью в стране было выявлено 10 610 зараженных, скончались 230 человек.
"За последние 24 часа выявлены 89 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 10 699 человек. За прошедшие сутки скончался один пациент, всего с начала пандемии умер 231 человек", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 4 799 граждан.
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Члены национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом ранее неоднократно предупреждали, что в случае нового роста заболеваемости строгие меры, вплоть до ограничения передвижения граждан, могут быть возвращены.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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