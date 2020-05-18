Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова

Будут прокомментированы актуальные вопросы европейской и мировой политики, а также внешнеполитической деятельности России. Особое внимание будет уделено ситуации внутри Европейского союза, обострению отношений между США и Китаем, а также взаимодействию России с другими странами, региональными и международными организациями.