Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова

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Будут прокомментированы актуальные вопросы европейской и мировой политики, а также внешнеполитической деятельности России. Особое внимание будет уделено ситуации внутри Европейского союза, обострению отношений между США и Китаем, а также взаимодействию России с другими странами, региональными и международными организациями.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
Будут прокомментированы актуальные вопросы европейской и мировой политики, а также внешнеполитической деятельности России. Особое внимание будет уделено ситуации внутри Европейского союза, обострению отношений между США и Китаем, а также взаимодействию России с другими странами, региональными и международными организациями.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
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