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Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова
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РИА Новости

Онлайн-брифинг сенатора Алексея Пушкова

17:17 18.05.2020
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21 мая в 12:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг члена Совета Федерации, председателя Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексея ПУШКОВА об актуальном состоянии международных отношений в условиях пандемии COVID-19.
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Будут прокомментированы актуальные вопросы европейской и мировой политики, а также внешнеполитической деятельности России. Особое внимание будет уделено ситуации внутри Европейского союза, обострению отношений между США и Китаем, а также взаимодействию России с другими странами, региональными и международными организациями.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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