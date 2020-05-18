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Новости Подмосковья
2020-05-18T17:01
https://ria.ru/20200518/1571629547.html
Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком
https://cdn25.img.ria.ru/images/153183/28/1531832860_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ab32e80c21eaa4e5ea16a7d2d6357d4b.jpg
РИА Новости

Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком

17:01 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБорщевик
Борщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Органы местного самоуправления Подмосковья приступили к проведению работ по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.
"Кампания по обработке земель от борщевика сейчас идёт в 39 муниципалитетах Подмосковья. На 18 мая мероприятия проведены на 1240 участках", - сказал Андрей Разин. 
По его словам, в регионе к выполнению мероприятий по ликвидации борщевика приступили в апреле. Общая заражённая и планируемая к обработке площадь на территории области составляет более 32 тысяч гектар.
"Сегодня работы по удалению сорняка стартовали в городском округе Зарайск. В этом году здесь планируется обработать 224 гектаров земель. В прошлом году в округе от борщевика было обработано более 200 гектар. Полную первичную обработку всей территории от борщевика планируется провести до середины июня", - отметил Андрей Разин.
Борщевик
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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