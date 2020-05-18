Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком

"Кампания по обработке земель от борщевика сейчас идёт в 39 муниципалитетах Подмосковья. На 18 мая мероприятия проведены на 1240 участках", - сказал Андрей Разин.

По его словам, в регионе к выполнению мероприятий по ликвидации борщевика приступили в апреле. Общая заражённая и планируемая к обработке площадь на территории области составляет более 32 тысяч гектар.