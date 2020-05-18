Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Органы местного самоуправления Подмосковья приступили к проведению работ по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.
"Кампания по обработке земель от борщевика сейчас идёт в 39 муниципалитетах Подмосковья. На 18 мая мероприятия проведены на 1240 участках", - сказал Андрей Разин.
По его словам, в регионе к выполнению мероприятий по ликвидации борщевика приступили в апреле. Общая заражённая и планируемая к обработке площадь на территории области составляет более 32 тысяч гектар.
"Сегодня работы по удалению сорняка стартовали в городском округе Зарайск. В этом году здесь планируется обработать 224 гектаров земель. В прошлом году в округе от борщевика было обработано более 200 гектар. Полную первичную обработку всей территории от борщевика планируется провести до середины июня", - отметил Андрей Разин.