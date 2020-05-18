Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне

"Соединенные Штаты осуждают исключение Тайваня из Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Страны-члены ВОЗ в начале стартовавшей в понедельник виртуальной ассамблеи приняли решение отложить обсуждение вопроса о предоставлении статуса наблюдателя Тайваню, на чем ранее настаивали США.

"Никто не спорит с тем, что Тайвань на сегодня предпринял одни из самых успешных действий по сдерживанию пандемии, несмотря на непосредственную близость к очагу вспышки в Ухане в Китае", - заявил Помпео.

По его мнению, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус имел все юридические полномочия и прецедент для включения Тайваня в работу ассамблеи.

"Однако вместо этого он выбрал не приглашать Тайвань под давлением Китайской Народной Республики. Недостаток независимости генерального директора лишает ассамблею признанного научного опыта Тайваня в области пандемических заболеваний и наносит еще больший ущерб надежности и эффективности ВОЗ в то время, когда мир нуждается в этом в высшей степени", - добавил госсекретарь.

Он также раскритиковал Китай за "враждебные действия, направленные на то, чтобы заглушить голос Тайваня".