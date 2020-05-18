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2020-05-18T17:12
https://ria.ru/20200518/1571629161.html
Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя
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РИА Новости

Помпео осудил решение ВОЗ отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя

16:54 18.05.2020 (обновлено: 17:12 18.05.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США осуждают решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отложить присвоение Тайваню статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.
"Соединенные Штаты осуждают исключение Тайваня из Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
Страны-члены ВОЗ в начале стартовавшей в понедельник виртуальной ассамблеи приняли решение отложить обсуждение вопроса о предоставлении статуса наблюдателя Тайваню, на чем ранее настаивали США.
"Никто не спорит с тем, что Тайвань на сегодня предпринял одни из самых успешных действий по сдерживанию пандемии, несмотря на непосредственную близость к очагу вспышки в Ухане в Китае", - заявил Помпео.
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По его мнению, гендиректор организации Тедрос Гебрейесус имел все юридические полномочия и прецедент для включения Тайваня в работу ассамблеи.
"Однако вместо этого он выбрал не приглашать Тайвань под давлением Китайской Народной Республики. Недостаток независимости генерального директора лишает ассамблею признанного научного опыта Тайваня в области пандемических заболеваний и наносит еще больший ущерб надежности и эффективности ВОЗ в то время, когда мир нуждается в этом в высшей степени", - добавил госсекретарь.
Он также раскритиковал Китай за "враждебные действия, направленные на то, чтобы заглушить голос Тайваня".
Президент США Доклад Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса и прокитайской позиции. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ. В конце прошлой недели Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты по изменению финансирования ВОЗ, в том числе сокращение своих взносов до 10%.
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Майк ПомпеоВОЗТайваньСШАВ мире
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