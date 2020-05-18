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Новости Подмосковья
2020-05-18T16:53
https://ria.ru/20200518/1571628986.html
Более 600 застройщиков готовы вернуться к работе в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571628892_0:173:1500:1017_1036x0_80_0_0_01cb5204867fc8554c81c6fbf91c3314.jpg
РИА Новости

Более 600 застройщиков готовы вернуться к работе в Подмосковье

16:53 18.05.2020
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© РИА Новости / Артур ЛебедевГеодезист на строительной площадке жилого комплекса
Геодезист на строительной площадке жилого комплекса
© РИА Новости / Артур Лебедев
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Московской области с 18 мая началось возобновление строительства, передает телеканал "360".
Отмечается, что подмосковное правительство частично ослабило ограничения в условиях распространения коронавируса.
Главный строительный инспектор региона Артур Гарибян обратил внимание на то, что возобновление работы в условиях пандемии возможно лишь при неукоснительном выполнении всех мер безопасности. 
"Я призываю застройщиков проявить ответственность, полностью выполняя требования", – указал Гарибян.
К работе готовы вернуться 633 застройщика. Они подали заявки в Главгосстройнадзор. Остальные отправят уведомления до 25 мая, после того, как доведут свои объекты до полной готовности к соблюдению всех санитарных требований.
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Новости ПодмосковьяГлавгосстройнадзорМосковская область (Подмосковье)
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