Более 600 застройщиков готовы вернуться к работе в Подмосковье

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Московской области с 18 мая началось возобновление строительства, передает телеканал "360".
Отмечается, что подмосковное правительство частично ослабило ограничения в условиях распространения коронавируса.
Главный строительный инспектор региона Артур Гарибян обратил внимание на то, что возобновление работы в условиях пандемии возможно лишь при неукоснительном выполнении всех мер безопасности.
"Я призываю застройщиков проявить ответственность, полностью выполняя требования", – указал Гарибян.
К работе готовы вернуться 633 застройщика. Они подали заявки в Главгосстройнадзор. Остальные отправят уведомления до 25 мая, после того, как доведут свои объекты до полной готовности к соблюдению всех санитарных требований.