Более 600 застройщиков готовы вернуться к работе в Подмосковье

Главный строительный инспектор региона Артур Гарибян обратил внимание на то, что возобновление работы в условиях пандемии возможно лишь при неукоснительном выполнении всех мер безопасности.

К работе готовы вернуться 633 застройщика. Они подали заявки в Главгосстройнадзор. Остальные отправят уведомления до 25 мая, после того, как доведут свои объекты до полной готовности к соблюдению всех санитарных требований.