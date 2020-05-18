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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-18T16:24
https://ria.ru/20200518/1571626032.html
Две социальные многоэтажки заселят на Камчатке
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РИА Новости

Две социальные многоэтажки заселят на Камчатке

16:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Два девятиэтажных дома построили в Петропавловске-Камчатском, в ближайшее время квартиры в нем получат 86 многодетных и других семей льготников, сообщил сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края, при этом он отметил, что часть квартир оборудована специально для инвалидов.
По его словам, на возведение двух домов было выделено более 478 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Сейчас специалисты занимаются подключением домов к коммуникациям и благоустройством территории.
"Этот проект уникальный – квартиры адаптированы под соответствующие категории. Например, для инвалидов созданы квартиры с более просторными санузлами, они оборудованы соответствующими приспособлениями для маломобильных граждан. Мы видим перспективу строительства еще целого ряда социальных домов на месте снесенных или тех, которые мы будем сносить в ближайшее время. Думаю, что это станет одной из точек роста и благоустройства нашего города", – отметил побывавший на стройплощадке глава региона Владимир Солодов.
Он считает также, что камчатским подрядчикам необходимо ориентироваться на коллег в других субъектах РФ и сокращать сроки строительства. В июне 2020 года власти Камчатки планируют объявить аукцион для определения подрядной организации для строительства третьего многоквартирного дома.
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