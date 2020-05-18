Две социальные многоэтажки заселят на Камчатке

"Этот проект уникальный – квартиры адаптированы под соответствующие категории. Например, для инвалидов созданы квартиры с более просторными санузлами, они оборудованы соответствующими приспособлениями для маломобильных граждан. Мы видим перспективу строительства еще целого ряда социальных домов на месте снесенных или тех, которые мы будем сносить в ближайшее время. Думаю, что это станет одной из точек роста и благоустройства нашего города", – отметил побывавший на стройплощадке глава региона Владимир Солодов.