Две социальные многоэтажки заселят на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Два девятиэтажных дома построили в Петропавловске-Камчатском, в ближайшее время квартиры в нем получат 86 многодетных и других семей льготников, сообщил сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края, при этом он отметил, что часть квартир оборудована специально для инвалидов.
По его словам, на возведение двух домов было выделено более 478 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Сейчас специалисты занимаются подключением домов к коммуникациям и благоустройством территории.
"Этот проект уникальный – квартиры адаптированы под соответствующие категории. Например, для инвалидов созданы квартиры с более просторными санузлами, они оборудованы соответствующими приспособлениями для маломобильных граждан. Мы видим перспективу строительства еще целого ряда социальных домов на месте снесенных или тех, которые мы будем сносить в ближайшее время. Думаю, что это станет одной из точек роста и благоустройства нашего города", – отметил побывавший на стройплощадке глава региона Владимир Солодов.
Он считает также, что камчатским подрядчикам необходимо ориентироваться на коллег в других субъектах РФ и сокращать сроки строительства. В июне 2020 года власти Камчатки планируют объявить аукцион для определения подрядной организации для строительства третьего многоквартирного дома.