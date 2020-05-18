Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центробанк совершил валютные вливания на 6,6 миллиарда долларов и предотвратил обвал курса рубля, сообщила газета " Центробанк совершил валютные вливания на 6,6 миллиарда долларов и предотвратил обвал курса рубля, сообщила газета " Известия " со ссылкой на исследование Газпромбанка

В банке подсчитали, что без поддержки со стороны регулятора к концу прошлого месяца за доллар бы давали по 110 рублей. Однако ежедневная продажа 250-300 миллионов долларов в марте — апреле позволила удержать курс российской валюты.

"В результате в конце прошлого месяца доллар торговался по 74,4 рубля", — пишет газета.

С начала весны цены на нефть упали на 70%, в то время как курс рубля по отношению к доллару снизился на 20%.