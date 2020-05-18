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2020-05-18T16:24
https://ria.ru/20200518/1571621786.html
Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей
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РИА Новости

Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей

15:24 18.05.2020 (обновлено: 16:24 18.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрохожие идут мимо обменного пункта
Прохожие идут мимо обменного пункта
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Прохожие идут мимо обменного пункта. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центробанк совершил валютные вливания на 6,6 миллиарда долларов и предотвратил обвал курса рубля, сообщила газета "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
В банке подсчитали, что без поддержки со стороны регулятора к концу прошлого месяца за доллар бы давали по 110 рублей. Однако ежедневная продажа 250-300 миллионов долларов в марте — апреле позволила удержать курс российской валюты.
"В результате в конце прошлого месяца доллар торговался по 74,4 рубля", — пишет газета.
С начала весны цены на нефть упали на 70%, в то время как курс рубля по отношению к доллару снизился на 20%.
По мнению начальника управления анализа рынков компании "Открытие брокер" Константина Бушуева, сильного ослабления курса российской валюты не произошло по нескольким причинам. Так, падение цен на нефть было компенсировано сокращением импорта, снижение цен ОФЗ предотвратило отток капитала со стороны нерезидентов, а бюджетное правило стало играть в пользу рубля.
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РоссияДинамика курсов валютГазпромбанкЭкономика
Популярные комментарии
Моя бы зп стала немногим больше ста долларов😂
18 мая, 15:57
Iv Tun
121501
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