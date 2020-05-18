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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:15
https://ria.ru/20200518/1571621310.html
Глава Краснодарского края прокомментировал жалобы по выплатам медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515456_0:505:2741:2047_1036x0_80_0_0_005ff73ad6a9b5d626accf62e51d9414.jpg
РИА Новости

Глава Краснодарского края прокомментировал жалобы по выплатам медикам

15:15 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Все жалобы на несвоевременные выплаты медикам, работающим в условиях пандемии, будут детально проверены, но важно исключить спекуляции, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"На очередном заседании оперативного штаба в первую очередь обсудили доплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом. Мы получили много обращений, что средства не были выплачены вовремя. Ситуацию будем детально разбирать. Все до последней жалобы будут проработаны. Министерство здравоохранения уже выявило нарушения в некоторых медучреждениях, все, кто недополучил положенные выплаты – получат их в самое ближайшее время. Но здесь необходимо исключить спекуляцию, все должно осуществляться в рамках закона и федеральных нормативных документов", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.
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Утром в субботу прокуратура Краснодарского края и региональное СУСК заявили о проверке информации о жалобах медиков на невыплату надбавок за работу при пандемии в городской больнице Армавира. Минздрав направил туда комиссию, чтобы проверить факт и своевременность выплат, региональные прокуратура и СУСК – своих сотрудников.
Минздрав впоследствии сообщил, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Затем власти Кубани заявили, в том числе и со ссылкой на прокуратуру Армавира, что факты нарушений начали подтверждаться, и объявили об увольнении главврача больницы. В воскресенье региональные прокуратура и СУСК после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани выпустили релизы о новых проверках, сотрудники армавирской больницы выступили в защиту уволенного главврача и опубликовали видео, в котором просили разобраться в ситуации.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинАрмавирКраснодарский крайПроисшествия
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