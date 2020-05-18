Глава Краснодарского края прокомментировал жалобы по выплатам медикам

КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости. Все жалобы на несвоевременные выплаты медикам, работающим в условиях пандемии, будут детально проверены, но важно исключить спекуляции, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Все жалобы на несвоевременные выплаты медикам, работающим в условиях пандемии, будут детально проверены, но важно исключить спекуляции, заявил губернатор Краснодарского края

"На очередном заседании оперативного штаба в первую очередь обсудили доплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом. Мы получили много обращений, что средства не были выплачены вовремя. Ситуацию будем детально разбирать. Все до последней жалобы будут проработаны. Министерство здравоохранения уже выявило нарушения в некоторых медучреждениях, все, кто недополучил положенные выплаты – получат их в самое ближайшее время. Но здесь необходимо исключить спекуляцию, все должно осуществляться в рамках закона и федеральных нормативных документов", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.

Утром в субботу прокуратура Краснодарского края и региональное СУСК заявили о проверке информации о жалобах медиков на невыплату надбавок за работу при пандемии в городской больнице Армавира. Минздрав направил туда комиссию, чтобы проверить факт и своевременность выплат, региональные прокуратура и СУСК – своих сотрудников.

Минздрав впоследствии сообщил, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Затем власти Кубани заявили, в том числе и со ссылкой на прокуратуру Армавира, что факты нарушений начали подтверждаться, и объявили об увольнении главврача больницы. В воскресенье региональные прокуратура и СУСК после появления сообщений о невыплате медикам надбавок в разных районах Кубани выпустили релизы о новых проверках, сотрудники армавирской больницы выступили в защиту уволенного главврача и опубликовали видео, в котором просили разобраться в ситуации.

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.