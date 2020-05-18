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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:01
https://ria.ru/20200518/1571620475.html
Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571439663_0:0:3213:1807_1036x0_80_0_0_9ae4640533ecb1d133630cf8df1399bd.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Финляндии достигло 300

15:01 18.05.2020
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© REUTERS / Lehtikuva LehtikuvaПассажиры в отделе обслуживания клиентов международного аэропорта Хельсинки-Вантаа
Пассажиры в отделе обслуживания клиентов международного аэропорта Хельсинки-Вантаа
© REUTERS / Lehtikuva Lehtikuva
ХЕЛЬСИНКИ, 18 мая - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 33 новых случая коронавируса за сутки, два человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 380 (плюс 33)", - говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о 6347 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.
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По данным на 14.10 понедельника, 117 человек находились в больнице, из них 34 в реанимации, 300 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом 114 человек были в возрасте 80-89 лет, а 70 человек старше 90 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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