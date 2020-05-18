Путин поручил МЧС организовать санитарную обработку в Дагестане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно соцобъектов, из-за коронавируса.
"Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории Республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей", - сказал он на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана в режиме видеоконференции.
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