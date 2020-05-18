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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:58
https://ria.ru/20200518/1571620082.html
Путин поручил МЧС организовать санитарную обработку в Дагестане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571618834_0:0:3048:1714_1036x0_80_0_0_aaf34658254b02d3119d8b709f4845f2.jpg
РИА Новости

Путин поручил МЧС организовать санитарную обработку в Дагестане

14:58 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке учреждений Дагестана, особенно соцобъектов, из-за коронавируса.
"Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории Республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей", - сказал он на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана в режиме видеоконференции.
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Распространение нового коронавирусаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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