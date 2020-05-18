В Волгоградской области планируют тестировать на антитела к коронавирусу

По информации оперштаба, на 18 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1661 случай коронавирусной инфекции, выписано 464 человека, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных заболеваний увеличилось на 65.

"Тестирование планируется, когда будут получены соответствующие регистрационные удостоверения на тест-системы... сроки, когда у нас это случится - не раньше июня", - сказал Алимов.