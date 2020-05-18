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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:18
https://ria.ru/20200518/1571617481.html
В Волгоградской области планируют тестировать на антитела к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Волгоградской области планируют тестировать на антитела к коронавирусу

14:18 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Тестировать жителей Волгоградской области на наличие антител к коронавирусной инфекции могут начать в июне, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов.
По информации оперштаба, на 18 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1661 случай коронавирусной инфекции, выписано 464 человека, 13 скончались. За минувшие сутки количество выявленных заболеваний увеличилось на 65.
Как сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева, ведомство предложило властям области закупить тест-системы для проведения исследования волгоградцев на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции, по ее мнению, от результатов тестирования также будет зависеть и ослабление ограничительных мер в регионе.
"Тестирование планируется, когда будут получены соответствующие регистрационные удостоверения на тест-системы... сроки, когда у нас это случится - не раньше июня", - сказал Алимов.
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