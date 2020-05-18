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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:09
https://ria.ru/20200518/1571616811.html
Начинать расследование причин пандемии преждевременно, заявили в Китае
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

Начинать расследование причин пандемии преждевременно, заявили в Китае

14:09 18.05.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Начинать международное расследование причин и источника пандемии коронавирусной инфекции пока преждевременно, первоначальная задача сейчас - международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн сообщил, что по меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа. Ранее предложение о проведении "беспристрастной, независимой и всеобъемлющей" оценки международной реакции на пандемию поддержали в общей сложности 62 страны, среди которых 27 стран-членов ЕС, а также Россия, Великобритания, Япония, Индонезия, Индия и Канада. Теперь, как сообщает телеканал, к ним присоединились еще 54 африканские страны.
Госсекретарь США Майк Помпео
17 мая, 21:21Распространение нового коронавируса
США не продвинулись в расследовании происхождения COVID-19, заявил Помпео
"ЕС передала на рассмотрение 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект резолюции относительно реагирования на эпидемию коронавирусной инфекции. Все стороны уже достигли единогласия… Что касается оценки действий ВОЗ относительно эпидемии COVID-19, то резолюция требует от генерального секретаря ВОЗ в подходящее время после согласования со всеми странами-членами организации постепенно начать независимый, справедливый, всесторонний процесс оценки, извлечь уроки и представить идеи относительно дальнейшей работы", - заявил на брифинге Чжао Ли Цзянь.
"В резолюции большинство стран сошлись на том, что эпидемия еще не завершилась, сотрудничество по борьбе с эпидемией является первостепенной задачей на данный момент, еще не настало время для немедленного начала расследования", - заявил дипломат.
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Вчера, 09:50Распространение нового коронавируса
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
В конце апреля министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, отметив, что долг Китая ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло. Глава МИД Австралии Марис Пейн также заявила о необходимости проведения глобального расследования причины начала пандемии. Инициативу Австралии поддержал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, заявив, что приоритетом в выяснении происхождения коронавируса должны стать научные изыскания, чтобы предотвратить такие кризисы в будущем.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельВОЗЕвросоюзМИД КНРКитайАвстралияЯпонияСШАВ мире
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