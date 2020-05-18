Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Китай призывает провести всестороннюю ревизию глобального реагирования на пандемию после победы над COVID-19, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.
"Коронавирус победят обязательно. Но подобного рода ЧС никак не обещает быть последней. Необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения. Мы выступам за проведение всесторонней оценки глобального реагирования на пандемию с целью обобщения опыта и заполнения пробелов после того, как эпидемия будет взята под контроль во всем мире", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, такая ревизия должна будет проводиться под эгидой ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.