Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию

"Коронавирус победят обязательно. Но подобного рода ЧС никак не обещает быть последней. Необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения. Мы выступам за проведение всесторонней оценки глобального реагирования на пандемию с целью обобщения опыта и заполнения пробелов после того, как эпидемия будет взята под контроль во всем мире", - сказал Си Цзиньпин.