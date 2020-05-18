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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:06
https://ria.ru/20200518/1571616537.html
Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521891_429:0:3913:1960_1036x0_80_0_0_db769d50e89bdcfb95d17f797eaa9b89.jpg
РИА Новости

Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию

14:06 18.05.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоВозвращение Пекина к обычной жизни
Возвращение Пекина к обычной жизни
© РИА Новости / Анна Раткогло
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Китай призывает провести всестороннюю ревизию глобального реагирования на пандемию после победы над COVID-19, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.
"Коронавирус победят обязательно. Но подобного рода ЧС никак не обещает быть последней. Необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения. Мы выступам за проведение всесторонней оценки глобального реагирования на пандемию с целью обобщения опыта и заполнения пробелов после того, как эпидемия будет взята под контроль во всем мире", - сказал Си Цзиньпин.
По его словам, такая ревизия должна будет проводиться под эгидой ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСи ЦзиньпинВОЗЖенева (город)КитайВ мире
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