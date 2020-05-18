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2020-05-18T13:59
https://ria.ru/20200518/1571615989.html
Миннефти Ирака опровергло сообщение о планах закрыть месторождение
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РИА Новости

Миннефти Ирака опровергло сообщение о планах закрыть месторождение

13:59 18.05.2020
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© REUTERS / Essam Al-SudaniНефтяное месторождение в районе Басры в Ираке
Нефтяное месторождение в районе Басры в Ираке
© REUTERS / Essam Al-Sudani
КАИР, 18 мая – РИА Новости. Министерство нефти Ирака в понедельник опровергло сообщения ряда СМИ о планах закрыть месторождение аль-Ахдаб в провинции Васит.

"Миннефти опровергает сообщение агентства Блумберг о намерении Ирака остановить работу нефтяного месторождения аль-Ахдаб, являющееся неточным и не соответствующим действительности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.

Министерство признало, что рядом с месторождением проходят протесты, но "они не связаны с нефтяным сектором, а касаются администрации провинции", а работа на месторождении протестами не затронута.
Министерство призвало СМИ точнее передавать информацию и опираться только на официальные источники.
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