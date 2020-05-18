Миннефти Ирака опровергло сообщение о планах закрыть месторождение

"Миннефти опровергает сообщение агентства Блумберг о намерении Ирака остановить работу нефтяного месторождения аль-Ахдаб, являющееся неточным и не соответствующим действительности", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.

Министерство признало, что рядом с месторождением проходят протесты, но "они не связаны с нефтяным сектором, а касаются администрации провинции", а работа на месторождении протестами не затронута.