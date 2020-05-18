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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:56
https://ria.ru/20200518/1571615697.html
В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 13
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 13

13:56 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших составило 13, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 2762, 12 пациентов скончались, 2247 выздоровели.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Самарканда", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 14 мая в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент длительное время страдал циррозом печени, излишним весом и тяжелой анемией.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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