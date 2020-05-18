В Узбекистане число жертв коронавируса увеличилось до 13

ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане , общее число умерших составило 13, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 2762, 12 пациентов скончались, 2247 выздоровели.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - житель Самарканда", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, мужчина был госпитализирован 14 мая в тяжелом состоянии, у него был обнаружен новый тип коронавируса. Пациент длительное время страдал циррозом печени, излишним весом и тяжелой анемией.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.