Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с . Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией откроется на этой неделе в краевой больнице, это поможет решить вопрос с нехваткой коек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.

По словам врио губернатора Владимира Солодова, на Камчатке отмечается стабильный прирост лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Около трети пациентов переносят заболевание в тяжелой форме, что значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

"Из 256 коек, развернутых у нас в регионе, сейчас свободно только 30 с небольшим. Мы видим, что ситуация сложная. В связи с этим мы приняли целый ряд решений. Через три дня начнет работу многопрофильный "ковидный" госпиталь на базе краевой больницы. На базе корпуса, в котором работают с пациентами с заболеваниями, требующими хирургического вмешательства, будут развернуты 150 коек по разным профилям, чтобы можно было лечить в том числе сопутствующие заболевания, травмы или заболевания сердечно-сосудистой системы, отягощенные коронавирусной инфекцией", - сказал глава региона.

Пациентов с легкими формами заболевания после получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 будут переводить долечиваться в обсерватор, открытый во время пандемии в санатории "Жемчужина Камчатки". Восполнить дефицит койко-мест также поможет открытие нового многофункционального центра министерства обороны РФ.

"Мы находимся на финальной стадии запуска уже в нашу систему здравоохранения военного госпиталя. Он полностью достроен. Сейчас оборудование стоит, проходит пусконаладку. Уже есть договоренность, что мы заключим соглашение с военным госпиталем, с военной медициной для того чтобы наши граждане точно также могли проходить лечение и в этом новейшем учреждении", — добавил Владимир Солодов.