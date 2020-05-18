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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-18T13:56
https://ria.ru/20200518/1571615623.html
Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Новый госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют на Камчатке

13:55 18.05.2020 (обновлено: 13:56 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинская койка
Медицинская койка
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинская койка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мая - РИА Новости. Многопрофильный госпиталь на 150 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией откроется на этой неделе в краевой больнице, это поможет решить вопрос с нехваткой коек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства Камчатского края.
По словам врио губернатора Владимира Солодова, на Камчатке отмечается стабильный прирост лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Около трети пациентов переносят заболевание в тяжелой форме, что значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
"Из 256 коек, развернутых у нас в регионе, сейчас свободно только 30 с небольшим. Мы видим, что ситуация сложная. В связи с этим мы приняли целый ряд решений. Через три дня начнет работу многопрофильный "ковидный" госпиталь на базе краевой больницы. На базе корпуса, в котором работают с пациентами с заболеваниями, требующими хирургического вмешательства, будут развернуты 150 коек по разным профилям, чтобы можно было лечить в том числе сопутствующие заболевания, травмы или заболевания сердечно-сосудистой системы, отягощенные коронавирусной инфекцией", - сказал глава региона.
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Пациентов с легкими формами заболевания после получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 будут переводить долечиваться в обсерватор, открытый во время пандемии в санатории "Жемчужина Камчатки". Восполнить дефицит койко-мест также поможет открытие нового многофункционального центра министерства обороны РФ.
"Мы находимся на финальной стадии запуска уже в нашу систему здравоохранения военного госпиталя. Он полностью достроен. Сейчас оборудование стоит, проходит пусконаладку. Уже есть договоренность, что мы заключим соглашение с военным госпиталем, с военной медициной для того чтобы наши граждане точно также могли проходить лечение и в этом новейшем учреждении", — добавил Владимир Солодов.
По данным пресс-службы правительства региона, 18 мая в Камчатском крае зарегистрированы 495 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 167 человек выздоровели.
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Камчатский крайВладимир Солодов
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