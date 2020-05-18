В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1009

"За сутки было проведено 718 тестов на COVID-19 и выявлен один заболевший", - сказано в сообщении.
За последние сутки в больницы помещены четыре пациента с COVID-19. Лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
В целом с начала эпидемии проведены 89 123 анализов, COVID-19 подтвержден у 1009 человек. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.