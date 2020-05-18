В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1009

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 18 мая – РИА Новости. Один новый случай заболевания Один новый случай заболевания COVID-19 выявлен за последние сутки в Латвии , общее число заболевших в республике составило 1009 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"За сутки было проведено 718 тестов на COVID-19 и выявлен один заболевший", - сказано в сообщении.

За последние сутки в больницы помещены четыре пациента с COVID-19. Лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В целом с начала эпидемии проведены 89 123 анализов, COVID-19 подтвержден у 1009 человек. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.