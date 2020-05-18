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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:48
https://ria.ru/20200518/1571614967.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1009
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1009

13:48 18.05.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 18 мая – РИА Новости. Один новый случай заболевания COVID-19 выявлен за последние сутки в Латвии, общее число заболевших в республике составило 1009 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки было проведено 718 тестов на COVID-19 и выявлен один заболевший", - сказано в сообщении.
За последние сутки в больницы помещены четыре пациента с COVID-19. Лечение в стационарах проходят 28 человек, у 25 заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.
В целом с начала эпидемии проведены 89 123 анализов, COVID-19 подтвержден у 1009 человек. 662 человека уже выздоровели, 19 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛатвияВ мире
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