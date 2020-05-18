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Онлайн-брифинг Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова
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РИА Новости

Онлайн-брифинг Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова

13:44 18.05.2020
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26 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя России при Европейском союзе, Чрезвычайного и Полномочного Посла Владимира ЧИЖОВА.
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В ходе мероприятия пойдет речь о текущей ситуации в Евросоюзе, об актуальном состоянии отношений России и ЕС, а также о работе российского постпредства в условиях пандемии COVID-19.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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