Онлайн-брифинг Постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова

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В ходе мероприятия пойдет речь о текущей ситуации в Евросоюзе, об актуальном состоянии отношений России и ЕС, а также о работе российского постпредства в условиях пандемии COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
В ходе мероприятия пойдет речь о текущей ситуации в Евросоюзе, об актуальном состоянии отношений России и ЕС, а также о работе российского постпредства в условиях пандемии COVID-19.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru