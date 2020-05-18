Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции

"Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу", - сказала Нефедова.

По ее словам, прокуроры проверят исполнение "ответственными должностными лицами" федерального законодательства о персональных данных. "При наличии оснований" будет поднят вопрос об ответственности.