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Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции
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РИА Новости

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции

13:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после сообщений СМИ об утечке персональных данных нарушителей самоизоляции, рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
Как писал "Коммерсант", паспортные данные таких нарушителей (около 35 тысяч) оказались в открытом доступе на сайтах для оплаты штрафов. Данные можно получить, вбивая номер начисления, который можно подобрать простым перебором, отмечала газета.
"Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокуроры проверят исполнение "ответственными должностными лицами" федерального законодательства о персональных данных. "При наличии оснований" будет поднят вопрос об ответственности.
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