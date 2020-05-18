Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после сообщений СМИ об утечке персональных данных нарушителей самоизоляции, рассказала РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
Как писал "Коммерсант", паспортные данные таких нарушителей (около 35 тысяч) оказались в открытом доступе на сайтах для оплаты штрафов. Данные можно получить, вбивая номер начисления, который можно подобрать простым перебором, отмечала газета.
"Прокуратура Москвы организовала проверку по сообщению, размещенному в СМИ, о возможном распространении персональных данных лиц, подвергнутых административному штрафу", - сказала Нефедова.
По ее словам, прокуроры проверят исполнение "ответственными должностными лицами" федерального законодательства о персональных данных. "При наличии оснований" будет поднят вопрос об ответственности.