В Ингушетии проверяют информацию о невыплате надбавок медработникам

НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии начали доследственную проверку по информации о невыплатах врачам республики надбавок за лечение больных коронавирусом, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее в понедельник региональный минздрав сообщил, что работающие с больными коронавирусом медики в Ингушетии полностью получили стимулирующие выплаты за апрель.