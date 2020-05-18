В Ингушетии проверяют информацию о невыплате надбавок медработникам

НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии начали доследственную проверку по информации о невыплатах врачам республики надбавок за лечение больных коронавирусом, сообщает региональное СУСК РФ.
"Семнадцатого мая в ходе мониторинга средств массовой информации в социальных сетях выявлена информация о том, что врачи Ингушетии, задействованные в борьбе с коронавирусом, не получили обещанные президентом РФ надбавки. Указывается, что деньги, направленные на выплаты, в регион поступили, но чиновники не торопятся выплатить их по назначению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данной информации следователем следственного отдела по городу Назрань проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в понедельник региональный минздрав сообщил, что работающие с больными коронавирусом медики в Ингушетии полностью получили стимулирующие выплаты за апрель.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
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