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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T13:29
https://ria.ru/20200518/1571613470.html
В Ингушетии проверяют информацию о невыплате надбавок медработникам
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Ингушетии проверяют информацию о невыплате надбавок медработникам

13:29 18.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НАЛЬЧИК, 18 мая – РИА Новости. Следователи в Ингушетии начали доследственную проверку по информации о невыплатах врачам республики надбавок за лечение больных коронавирусом, сообщает региональное СУСК РФ.
"Семнадцатого мая в ходе мониторинга средств массовой информации в социальных сетях выявлена информация о том, что врачи Ингушетии, задействованные в борьбе с коронавирусом, не получили обещанные президентом РФ надбавки. Указывается, что деньги, направленные на выплаты, в регион поступили, но чиновники не торопятся выплатить их по назначению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данной информации следователем следственного отдела по городу Назрань проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в понедельник региональный минздрав сообщил, что работающие с больными коронавирусом медики в Ингушетии полностью получили стимулирующие выплаты за апрель.
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Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика ИнгушетияНазрань
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