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ФТС пресекла контрабанду в Китай более десяти тонн красной икры
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РИА Новости

ФТС пресекла контрабанду в Китай более десяти тонн красной икры

14:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с ФСБ и Приморской транспортной прокуратурой пресекли контрабанду в Китай более 10 тонн красной икры и приморского гребешка, сообщила пресс-служба ведомства.
"Контрабанду в Китай более 10 тонн водных биологических ресурсов – красной икры и приморского гребешка - пресекли в пунктах пропуска Краскино и Полтавка сотрудники уссурийской таможни. Груз задержали в результате совместных мероприятий с Приморской транспортной прокуратурой и управлением ФСБ России по Приморскому краю", - говорится в сообщении ФТС.
В релизе ведомства говорится, что незаконный экспорт организовали две российские компании.
В частности, предприниматель из Владивостока подал таможенную декларацию на вывоз в Китай 8,2 тонны замороженной кетовой красной икры, упакованной в пластиковые контейнеры по 25 килограмм, в объеме 327 упаковок. При проверке представленных сведений было установлено, что они являются недействительными. Документы, необходимые для оформления ветеринарного сертификата, мужчина подделал, отмечает ФТС.
Еще один гражданин России через свою фирму пытался вывезти в Китай 2,6 тонны приморского живого гребешка. В ходе проверки выяснилось, что документы являются недействительными. Ценный биологический ресурс пытались вывезти под видом искусственно выращенного. Документов, подтверждающих законность происхождения гребешка, директор компании не предоставил.
"По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов уссурийская таможня возбудила три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Санкциями статьи предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет", - сказано в релизе.
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