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В Совфеде предложили перевести часть ведомств в регионы
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РИА Новости

В Совфеде предложили перевести часть ведомств в регионы

13:23 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает перевести часть ведомств из Москвы в регионы, соответствующее предложение содержится в письме сенатора на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
"Предложения об изменении места нахождения (помимо госорпораций – ред.) могут быть рассмотрены и в отношении министерств и ведомств", - говорится в письме.
Сенатор привел в пример Минвостокразвития, которое находится в Москве, несмотря на то, что это профильное министерство по определенному округу, где необходимо решать много сложных задач. "Рыболовство развито в приморских регионах, где необходимо участие Росрыболовства, авиационная промышленность сосредоточена в Повольжье", - отмечает Кутепов.
В связи с этим он считает необходимым "вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы, с оставлением в Москве небольших представительств".
Вице-премьер Юрий Трутнев
14 декабря 2018, 03:51
Трутнев рассказал, сколько времени уйдет на перенос столицы ДВФО
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Андрей КутеповМаксим ОрешкинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)МоскваОбщество
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