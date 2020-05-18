В Совфеде предложили перевести часть ведомств в регионы

"Предложения об изменении места нахождения (помимо госорпораций – ред.) могут быть рассмотрены и в отношении министерств и ведомств", - говорится в письме.

В связи с этим он считает необходимым "вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы, с оставлением в Москве небольших представительств".