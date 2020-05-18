В Совфеде предложили перевести часть ведомств в регионы

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает перевести часть ведомств из Москвы в регионы, соответствующее предложение содержится в письме сенатора на имя помощника президента РФ Максима Орешкина.
"Предложения об изменении места нахождения (помимо госорпораций – ред.) могут быть рассмотрены и в отношении министерств и ведомств", - говорится в письме.
Сенатор привел в пример Минвостокразвития, которое находится в Москве, несмотря на то, что это профильное министерство по определенному округу, где необходимо решать много сложных задач. "Рыболовство развито в приморских регионах, где необходимо участие Росрыболовства, авиационная промышленность сосредоточена в Повольжье", - отмечает Кутепов.
В связи с этим он считает необходимым "вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы, с оставлением в Москве небольших представительств".
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