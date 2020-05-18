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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:57
https://ria.ru/20200518/1571610407.html
В Израиле уточнили данные о числе заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Израиле уточнили данные о числе заразившихся коронавирусом

12:57 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Новых случаев коронавирусной инфекции в Израиле за минувшую ночь не выявлено, говорится в уточненной сводке израильского министерства здравоохранения в понедельник.
"По состоянию на 11.00 новых пациентов (с коронавирусом) сегодня не было диагностировано. Вчера 11 новых пациентов было выявлено по состоянию на 8 часов вечера", - говорится в сообщении минздрава.
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Пресс-служба ведомства отмечает, что данные перепроверяют, поэтому они постоянно обновляются. Ранее сообщалось о том, что общее число диагностированных случаев достигло 16 621, с вечера воскресенья никто из пациентов с таким диагнозом не умер, общее число умерших по-прежнему 272.
Согласно данным минздрава на 10.51 понедельника, в Израиле коронавирусом больны 3 335 человек, 57 из них в тяжелом состоянии, 47 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на утро понедельника составило 13 014 человек (+72).
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Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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