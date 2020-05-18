В Израиле уточнили данные о числе заразившихся коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Новых случаев Новых случаев коронавирусной инфекции Израиле за минувшую ночь не выявлено, говорится в уточненной сводке израильского министерства здравоохранения в понедельник.

"По состоянию на 11.00 новых пациентов (с коронавирусом) сегодня не было диагностировано. Вчера 11 новых пациентов было выявлено по состоянию на 8 часов вечера", - говорится в сообщении минздрава.

Пресс-служба ведомства отмечает, что данные перепроверяют, поэтому они постоянно обновляются. Ранее сообщалось о том, что общее число диагностированных случаев достигло 16 621, с вечера воскресенья никто из пациентов с таким диагнозом не умер, общее число умерших по-прежнему 272.

Согласно данным минздрава на 10.51 понедельника, в Израиле коронавирусом больны 3 335 человек, 57 из них в тяжелом состоянии, 47 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Число выздоровевших на утро понедельника составило 13 014 человек (+72).

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.