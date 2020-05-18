В Бельгии число жертв коронавируса за сутки составило 28

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Число умерших с диагнозом или подозрением на Число умерших с диагнозом или подозрением на коронавирус Бельгии за минувшие сутки составило 28 человек, всего с момента вспышки скончались 9 080, сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.

Зафиксировано 279 новых случаев заражения, всего в стране с середины марта заболели 55 559 человек. В настоящее время в больницах лечение проходят 1 614 человек (43 госпитализации за минувшие 24 часа). В отделениях интенсивной терапии находятся 342 пациента.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В настоящее время возобновили работу все магазины, уличные торговцы, компании, работа которых не предполагает контакт с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно с 8 июня.

Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, его распространение в стране сокращается.