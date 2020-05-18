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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T12:42
https://ria.ru/20200518/1571609324.html
В Бельгии число жертв коронавируса за сутки составило 28
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Бельгии число жертв коронавируса за сутки составило 28

12:42 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Число умерших с диагнозом или подозрением на коронавирус в Бельгии за минувшие сутки составило 28 человек, всего с момента вспышки скончались 9 080, сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.
Зафиксировано 279 новых случаев заражения, всего в стране с середины марта заболели 55 559 человек. В настоящее время в больницах лечение проходят 1 614 человек (43 госпитализации за минувшие 24 часа). В отделениях интенсивной терапии находятся 342 пациента.
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Скорость распространения нового коронавируса
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. В настоящее время возобновили работу все магазины, уличные торговцы, компании, работа которых не предполагает контакт с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно с 8 июня.
Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до четырех гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
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Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, его распространение в стране сокращается.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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