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2020-05-18T13:40
https://ria.ru/20200518/1571608263.html
Генпрокуратура ПНС Ливии предъявила обвинения двум россиянам
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РИА Новости

Генпрокуратура ПНС Ливии предъявила обвинения двум россиянам

12:32 18.05.2020 (обновлено: 13:40 18.05.2020)
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Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Стоп-кадр видео
Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Стоп-кадр видео
Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Стоп-кадр видео
КАИР, 18 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Генеральная прокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила официальные обвинения задержанным в этой стране гражданам России Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, сообщил РИА Новости их адвокат Мухаммед Айяд.
Шугалей и Суэйфан — сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, их задержали в мае 2019 года.
Руководитель отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур заявлял РИА Новости, что это произошло из-за попытки повлиять на предстоящие выборы, что в итоге и стало главным пунктом обвинения.
При этом глава фонда Александр Малькевич настаивал, что его работники входили в исследовательскую группу и занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.
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Дело все еще расследуется, суда пока не было

Адвокат российских граждан не сразу согласился на интервью РИА Новости. По его словам, это его первое общение со СМИ и он не хочет, чтобы "какая-либо неверно истолкованная информация смогла навредить находящимся в заключении его подзащитным".
"В феврале им были предъявлены официальные обвинения в "попытке вмешательства в ливийские выборы" и встрече с (сыном бывшего лидера. — Прим. ред.) Сейф аль-Исламом Каддафи. Дело все еще расследуется, суда пока не было", — заявил юрист.
Он неоднократно посещал Шугалея и Суэйфана в тюрьме. В последний раз такой визит состоялся в марте.
"Их физическое состояние было нормальным. Они сообщили мне, что администрация тюрьмы обращается с ними хорошо, и я лично был свидетелем этому", — отметил он.
Адвокат также рассказал о том, что оба россиянина страдают хроническими заболеваниями, Шугалей испытывает проблемы с артериальным давлением, а у Суэйфана сахарный диабет. По словам защитника, в тюрьме они "принимают необходимые в связи с этими заболеваниями лекарства".
"Что касается возможности встречи с ними, то каждый раз, как я запрашиваю генерального прокурора о встрече, то такое согласие дается. Как только возникнет необходимость встречи с ними в будущем, я встречусь с ними, в этом отношении никаких проблем не возникает", — добавил Айяд.
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Ненужный политический оттенок

По словам адвоката, сейчас сложно сказать, когда "начнется суд над российскими гражданами, а тем более предсказать, когда они могут оказаться на свободе".
Юрист считает, что дело "приобрело ненужный политический оттенок", и посоветовал российским дипломатам попытаться "напрямую направить запрос к генеральному прокурору Ливии".
"Лично от себя желаю, чтобы дипломатические усилия в отношении этого дела были более эффективными", — подчеркнул он.

Видео с Митиги

Задержанные российские граждане находятся в тюрьме на военной базе на территории аэропорта Триполи Митига, которую контролируют "Силы быстрого реагирования". Влиятельную и многочисленную военную группировку, формально подчиняющуюся МВД ПНС, возглавляет один из лидеров салафитов мадхалитского толка Ливии Абдуррауф Кара.
Военный командир ПНС Ливии в городе Мисрата предоставил РИА Новости на условиях анонимности видео, на котором задержанные россияне, одетые в синие робы, передают послание своим близким. Предположительно, запись была сделана в начале осени минувшего года.
"Я нахожусь сейчас в Ливии, со мной все в порядке, я здоров, мне сообщили, что в начале октября у меня будет адвокат, через адвоката мне можете передать сообщение. Я передаю привет своей жене, детям и маме, также всем друзьям, кто меня помнит. Спасибо, все нормально", — говорит на видеокадрах задержанный Шугалей.
С аналогичным посланием к своим родственникам обратился и другой задержанный россиянин Суэйфан.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян. МИД и посольство в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию задержанным гражданам необходимой консульской помощи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта.
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Александр МалькевичХалифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиМоскваТриполиООНЛивияВ мире
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